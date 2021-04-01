全台最美台南新化果菜市場 花5億加4900萬優化聯外道路

台南市府推動新化果菜市場的遷建，新建築梯田式設計被稱為全台最美市場，預定今年9月完工，將成為當地指標性建築，並與虎頭埤風景區相互串聯發展觀光，市府擬定大南方計畫發展中，規劃新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場聯絡道路進行優化，工務局也爭取到前瞻計畫補助約4900萬元，將進行南138線、南168線、南177線等道路總計約11公里的路平改善。

工務局斥資5億1千6百萬元辦理區道南175線，自台20線起至新化果菜市場段道路拓寬工程，以最大數保留原有芒果樹綠色隧道景觀，打造一條綠意盎然的生態觀光大道進行環境綠美化，完成後可同步提供往來車輛舒適、寬敞、安全又有風景的用路環境，可大大提升道路品質進而達到觀光效益。

工務局表示，新化區既有南175線除斷面較小外，在冷水埤橋處路型也較為彎繞，一旦果菜市場遷建完成，各式蔬果運送車輛將透過南175線往北往返台20並銜接國道八號，或由南172線進出新化外環道將蔬果送往台南各地。

因現有路寬約8公尺不敷需求，為保障用路人安全，且顧及保留沿線植栽，籌資5億1千6百萬元（用地費用2億6千8百萬、工程總經費2億4千8百萬）採用工程與生態平衡手法，將道路依路型需求截彎取直、拓寬為13至18公尺不等寬度，長度約2.2公里，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺。

工務局表示，拓寬路段沿線植栽合計約500棵，盡可能保留當地景觀，設計之初即朝減少植栽移植方向進行，將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬，經移植或移除約60棵樹，保留果菜市場以南路段的芒果樹綠色隧道景觀。該工程108年10月9日開工，目前進度約77%，正施做二處橫跨信義路及南175線之過路箱涵，預計今年8月完工。