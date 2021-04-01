影／台南市長黃偉哲化身囡仔王 博狀元、尬運氣！

台南市東區勝利國小今天舉辦「勝利囡仔博狀元」活動，號召校內學生重現鄭成功時期的博餅同樂的場景，學生擲骰子得點數換獎賞。市長黃偉哲也化身府城囡仔王與小朋友尬運氣，拚手氣。

市長黃偉哲表示，早在明末清初時期，就有博狀元餅，這不是賭博，而是具有教育及文化意義的民俗活動，今天舉辦搏狀元餅，是要把這個活動延續起來。他祝學生兒童節快樂，也提醒學生，4天連假不要玩太瘋，還是得回學校好好讀書。

勝利國小校長葉和源說，「博狀元餅」俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，流傳是鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒所發明。學校在108年開始把「博餅」帶入課程，試行後孩子們都非常喜歡，因此將「博餅」納入校本課程在地特色活動。

「博餅」遊戲一次使用六個骰子，所擲點數都有不同的意義，例如：擲出一個紅點叫做「一秀」即是「秀才」；擲出一點到六點皆有的組合為「對堂」榜眼；若能擲出五個除了四以外的相同的黑色點數則為「狀元」。

今天的薄餅活動，學校準備學生最喜歡的甜蜜禮物，從府城名產「膨餅」，到小孩最愛的棒棒糖，讓孩子「有呷擱有掠」，創造喜孜孜甜蜜蜜的兒童節回憶。

教育局長鄭新輝表示，教育局已規劃自4月起，有包括閱讀、戲劇、展演的一連串兒童節活動，如從兒童視角說書的「大小作家來聊書」；演出繪本戲劇的「快樂戲劇列車臺南遊」，以及長期受好評、將在文化中心原生劇場展出的「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」，希望豐富孩子們的童年生活，讓每一天都是兒童節。