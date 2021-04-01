當權派全拿！台南市農會三巨頭產生 新任總幹事吳嘉仁

台南市農會今天召開理監事會，一如預期順利產生三巨頭，新任總幹事由曾在市農會服務20年、現任台灣省農會附設各級農會農化廠專員吳嘉仁順利獲得遴聘。

立法委員陳亭妃也特別來恭喜吳嘉仁是新人新氣象，前總幹事吳正仁把市農會的業務做得很好，接棒給吳嘉仁延續，尤其農民的政策需要農會的推廣讓農民知道，政府這一兩年來完成了很多農民權益相關的法案，這些都需要透過農會來宣導，像農民職災、農業保險以及農民退休儲金等。

台南市農會今天21名理事、7席監事均出席，農會理事長由前市議員、現任市農會理事長梁順發以21票通過連任，常務監事由甫卸下官田區農會理事長的陳聰哲以7票全數通過接任。

原台南市農會總幹事吳正仁因屆齡退休，市農會多年來首度出現競爭，備受矚目，但65名市農會代表當權派獲得壓倒性勝利，囊括所有席次，選情明朗。