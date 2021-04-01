清明連假人潮將湧現 台南多處交管及加強攔查測速

4天清明連假將帶來人潮，台南市政府規劃多處交通管制，保持行車順暢，警方也將不定時、不定點在台3線、台84線及台20線等機動攔查及測速，以防車快釀禍。

台南市政府交通局今天指出，清明連假期間，台南舉辦多場活動，包括漁光島藝術節，水交社晴空藝術節、台南海安商圈兒童節等；因又逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區。交通局呼籲市民及早規劃替代路線，避開擁擠路段。

交通局人員表示，台南4月4日清明節當天上午8時至下午4時，台南市殯葬所在南區大成路停車場旁設有掃墓公車，沿途停靠火化場及南山福座等，民眾可將車輛停放在臨近停車場，轉搭接駁車前往掃墓。

安平漁光島藝術節自3月27日起每天上午10時至下午7時管制車輛進入漁光大橋，平日接駁車於安億停車場、億載金城停車場及會場間巡迴行駛，假日接駁車則增加停靠健康育平路口站；接駁站周邊規劃林默娘公園停車場、健康育平停車場，遊客停車後再轉搭接駁車就行。

南區水交社文化園區的水交社晴空藝術節，4月4日至5日將封閉興中街63巷；台南海安商圈兒童節4月2日至4月4日間，將封閉中西區海安路（中正路至民生路）；4月3日永康西勢里舉辦「永康二帝府進香回鑾遶境」廟會活動，屆時將影響市道180線永康段。

交通局長王銘德表示，台南清明連假期間舉辦多項活動，市區影響路段涵蓋海安路、興中街63巷、南門路、健康路1段、健康路3段、光洲路等，請民眾多利用府前路及中華東路、中華南路（台1線）、中華西路（台17線）及金華路（台17甲線）等。

另外，警方預期進山掃墓及踏青人潮湧現，將造成山區主要道路車流增多，警方不僅規劃交管措施，也將在台3線、台84線與台20線等主要道路不定時、不定點機動攔查與測速照相。

台南市警局玉井分局表示，因應清明連假掃墓祭祖車潮，警方將對轄內公墓及納骨塔周邊道路編排交通疏導及防竊勤務，玉井懷恩堂、南化納骨塔、北寮思親堂及各處公墓都是重點區域。