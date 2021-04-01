台灣第一水庫虎頭埤水源豐沛 清明連假來賞蘭踩腳踏船

虎頭埤風景區在清明兒童節連假推出賞蘭趣，還有老照片今昔對照闖關送優惠；園方表示，目前全台水情緊張，多數水庫乾枯甚至造成停灌休耕，有台灣第一座水庫之稱的虎頭埤，因上游有300多公頃中興大學新化林場保安林涵養，水源相當充沛，不僅可以提供新化區周邊灌溉用水，還可提供太陽能船遊湖，歡迎來踩腳踏船或搭乘太陽能船，將台灣第一座水庫水庫的美盡收眼底。

台南市政府觀旅局經營的虎頭埤風景區，是2021年國際蘭展遍地開花的展點之一，4000株蘭花爭奇鬥豔，今年較去年蘭花數量增加近一倍，規畫設置3大展區，結合老照片特展、兒童寫生比賽得獎作品展及歷史建築，譜出幸福蘭園。

4月2日至5日連假期間，除了有蘭花特展、音樂演出、小農攤位，還邀請民眾來園區挑戰「老照片今昔對照闖關送優惠」，連假期間與今昔對照老照片解說牌合影，凡集滿3張照片就可在第一碼頭出示照片，享腳踏船6折優惠。

為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園配戴口罩，並配合入園實聯制作業、保持社交安全距離及入園量測體溫（逾37度禁止入園），有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。園區提供酒精供遊客消毒，並加強園區相關消毒作業。園區進行入園總量管制，人流監控逾3000人即管制一出一進，共同為防疫作努力。