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台南玉井山區掃墓出遊人潮 台3線等要道將加強攔查測速
台南市警玉井分局轄內風景區林立，清明節連續4天假期，預計前往往各公墓、靈骨塔掃墓，順道踏青旅遊人車將湧入，造成山區主要道路流量增多，警方嚴陣以待，除了交管措施外，為避免台3、台84與台20線等主要道路車速過快釀禍，將不定時不定點採機動攔查與測速照相方式加強駕駛人速度管理。
玉井警方表示，針對本次清明節連續假期掃墓祭祖車潮，玉井分局針對轄內公墓及納骨塔周邊道路，編排警力加強交通疏導及防竊勤務作為，於4月2至5日分別編排警力疏導玉井懷恩堂、南化納骨塔與北寮思親堂以及各處公墓周邊清明掃墓祭祖活動人(車)潮。
此外，玉井分局提醒用路人，本轄現有多處施工路段，包括臺3線多處路段之曾文南化聯通管以及台20線玉井大橋等工程，在聯通管工程部分，目前施工路段包括台3線玉井楠西段，其中部分路段封閉二車道，雙向均僅剩一車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過；在玉井大橋工程部分，自110年3月23日起，由施做上游側（東行）方向改為施做下游側（西行），仍維持雙向四線道通行。請用路人行經工區路段應遵循標誌或人員指示，放慢速度小心駕駛。
玉井分局長許敏能表示，清明祭祖為我國重要傳統習俗，基於維護交通安全與治安平穩，必將全力做好轄內各祭祖活動周邊與重要路段之安全維護與交通疏導，經由路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時立即指揮線上人員前往處理。並同時呼籲民眾遵守行車秩序，勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失。
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