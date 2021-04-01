台南玉井山區掃墓出遊人潮 台3線等要道將加強攔查測速

台南市警玉井分局轄內風景區林立，清明節連續4天假期，預計前往往各公墓、靈骨塔掃墓，順道踏青旅遊人車將湧入，造成山區主要道路流量增多，警方嚴陣以待，除了交管措施外，為避免台3、台84與台20線等主要道路車速過快釀禍，將不定時不定點採機動攔查與測速照相方式加強駕駛人速度管理。

玉井警方表示，針對本次清明節連續假期掃墓祭祖車潮，玉井分局針對轄內公墓及納骨塔周邊道路，編排警力加強交通疏導及防竊勤務作為，於4月2至5日分別編排警力疏導玉井懷恩堂、南化納骨塔與北寮思親堂以及各處公墓周邊清明掃墓祭祖活動人(車)潮。

此外，玉井分局提醒用路人，本轄現有多處施工路段，包括臺3線多處路段之曾文南化聯通管以及台20線玉井大橋等工程，在聯通管工程部分，目前施工路段包括台3線玉井楠西段，其中部分路段封閉二車道，雙向均僅剩一車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過；在玉井大橋工程部分，自110年3月23日起，由施做上游側（東行）方向改為施做下游側（西行），仍維持雙向四線道通行。請用路人行經工區路段應遵循標誌或人員指示，放慢速度小心駕駛。