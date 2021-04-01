嘉義童年渡假村大火 燒掉整排小木屋幸無傷亡
嘉義縣番路鄉童年渡假村昨天深夜發生大火，位於渡假村後方一排木造小木屋起火燃燒，今天凌晨消防隊撲滅火勢，並無人員傷亡，起火原因調查中。
嘉義縣消防局昨夜10時55分獲報，位於番路鄉大華公路（159甲線）童年渡假村發生火警，渡假村後方烤肉區小木屋起火燃燒，立即派遣番路消防分隊等5個分隊、11台消防車，前往灌救。
消防局表示，火勢約在1小時後獲得控制，今天凌晨0時15分撲滅，燒毀面積約300平方公尺，留番路消防分隊消防車現場警戒，幸無人傷亡，起火原因不明，尚待進一步調查。
住在童年渡假村對面的葉姓民眾表示，昨天深夜聽到爆炸聲，就看見渡假村後方燒起來，火相當大，濃煙往天空竄，隨後又陸續聽到爆炸聲，不久消防車就到場搶救，雖然火滅了，但整晚不得安寧。
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