嘉義縣農會攜手耐斯飯店 鳳梨入菜產地直上餐桌

嘉義縣農會首度與耐斯王子大飯店合作，邀請國宴主廚楊福強以「鳳梨」為主角，設計出嘉義縣各鄉鄉鎮市農漁特產與鳳梨的五星饗宴，民雄鳳梨、新港火雞等推上五星飯店餐桌，從產地直上餐桌。

嘉義縣民雄鄉是台灣鳳梨大宗產地，栽種面積達1500公頃，佔全國產量13%，受此次中國宣布暫停台灣鳳梨進口迄今，嘉義縣政府與嘉義縣農會傾全力推廣，希望能解決農民燃眉之急，此次更與嘉義耐斯王子大飯店合作，以鳳梨為主角來開立特色菜單，未來這套鳳梨饗宴也將於飯店開賣，讓大家一起來體驗。

「嘉義優鮮x名廚盛宴」將於3月31日舉辦，國宴主廚楊福強深入東石、布袋等地找尋時令食材，以「嘉義優鮮」為主題，嚴選出太保芥菜、布袋虱目魚、大林土番鴨、民雄金鑽鳳梨、溪口六白豬、六腳花椰菜、東石鮮蚵、義竹草蝦、鹿草西瓜、水上蓮子、中埔黑木耳、竹崎文昌雞、梅山金針、番路柿餅、新港火雞、阿里山山葵等18鄉鎮在地食材，設計出結合食、色、形、器、藝為一體的五星饗宴。

主廚楊福強表示，鳳梨含有豐富酵素能幫助消化，料理中採用民雄金鑽鳳梨為主角，4月份進入盛產期，鳳梨果肉格外濃郁香甜，散發著熱帶香氣。主廚透過醃製、涼拌、熬煮成鳳梨果醬及燉湯等各式料理手法，將鳳梨巧妙入宴席。

當中湯品-竹崎土雞鳳梨山葵料理為主廚之推薦菜色，主廚以竹崎文昌雞為主角，加入愛之味招牌剝皮辣椒、阿里山特產山葵、民雄鳳梨來熬煮燉湯，湯頭香甜，雞肉肉質鮮嫩，讓人食指大開。