水彩畫風溫柔且細膩 黃灑淑西畫展今開幕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
畫家黃灑淑與其2020年的畫作「卿卿吾吾」合影。記者莊祖銘／攝影
畫家黃灑淑與其2020年的畫作「卿卿吾吾」合影。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣美術協會理事黃灑淑曾獲台陽展、南瀛展等獎項，今天上午在嘉義縣表演藝術中心展出近50件水彩作品，筆調溫柔溫暖，細膩的寫實風格中略帶時代的韻味和溫暖的人情味，深獲好評，展期即日起至5月16日。

「花情常韻-黃灑淑西畫展」今天上午開展，集結黃灑淑20餘年的精彩畫作，她用水彩畫出翠綠、晶瑩剔透的精彩，也畫出她心中悠閒的景象，期盼透過這次展覽，讓民眾能從各種系列的作品裡了解藝術家，進而親近藝術。

其中，黃灑淑最滿意的2020年的畫作「卿卿吾吾」，兩隻綠繡眼互相依偎在盛開的繡球花上，她說落魄擁閉的荒野中，凸顯出白色的繡球花，象徵著複雜的感情世界中，仍有永恆的愛。

黃灑淑師承畫家林勳諒，以水彩為原料，創作主要以風景、花草為靈感，曾獲得台陽展、南瀛展等獎項，2020年獲得「水彩的可能-桃園水彩藝術家聯展」邀請展出，是嘉義地區唯一獲邀的藝術家。

嘉義縣長翁章梁今天上午受邀出席開幕茶會時表示，黃灑淑擅長大型畫作，從畫中可以看出其中的純真與細膩，翁形容，「如果把黃老師的畫作切割成20張，這20張也都是一幅獨立的畫作。」

「花情常韻-黃灑淑西畫展」展期自3月31日至5月16日，4月17日將邀請陳哲老師帶領民眾體深入賞析黃灑淑的水彩創作世界，歡迎民眾踴躍參加。

嘉義縣長翁章梁（中）今天上午受邀出席「花情常韻-黃灑淑西畫展」開幕茶會。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天上午受邀出席「花情常韻-黃灑淑西畫展」開幕茶會。記者莊祖銘／攝影

嘉義 藝術家

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