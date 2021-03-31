雲林兒童過節一刻不得閒 童樂會、互動手遊上場同樂

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣搭配兒童節慶祝熱潮，即日起到4月5日上午12點止推出「手遊雲林」濾鏡闖關活動，以AR互動學習小遊戲，讓親子從玩樂中吸收品德教育知識，可參加抽獎拿好禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣搭配兒童節慶祝熱潮，即日起到4月5日上午12點止推出「手遊雲林」濾鏡闖關活動，以AR互動學習小遊戲，讓親子從玩樂中吸收品德教育知識，可參加抽獎拿好禮。記者陳苡葳／攝影

慶祝兒童節，雲林縣政府結合時下風靡的鬼滅之刃推出口罩夾及文具組，送給5萬名小學及幼兒園學童，當作今年兒童節禮物。縣長張麗善今天送第一批禮物到斗南僑真國小，其餘學校已全數送達；此外，4月2日同步在斗六、斗南、西螺、北港、台西及虎尾等6地區舉辦雲林童樂會活動，歡迎親子到場同遊。

張麗善表示，搭配兒童節，即日起到4月5日中午12點推出「手遊雲林」濾鏡闖關活動，以AR互動學習小遊戲，讓親子玩樂中吸收品德教育知識，親子在臉書粉絲頁搜尋「手遊雲林」，或掃描兒童節禮物包裝上QR Code即可參加。

張麗善說，4月5日下午3點粉絲專頁將公開直播抽獎並隨時公布結果，獎品有空拍機、蘋果藍芽耳機、鬼滅之刃公仔等200多項好禮。

另雲林童樂會4月2日分別在斗六藝術水岸公園、斗南國小、安定國小、北辰國小、台西國小、虎尾鎮公所前廣場舉行，除有實地闖關活動、學生才藝表演，也將推出消防演練、氣墊城堡等遊戲互動體驗，6個地區將各準備1千分小禮物送給闖關成功小朋友。

「雲林縣的4月好好玩！」張麗善說，緊接4月17日全中運開幕，縣內高中以下各級學生及幼兒只要到比賽場館，或參加4月15日全中運草地音樂會蓋章集點，滿4格即可參加抽獎，獎品包括高階智慧型手機、switch、腳踏車、平板電腦等2千多分禮品，5月20日於全中運粉絲專頁公開抽獎。

雲林縣長張麗善（左）今天送第一批兒童節禮物到斗南僑真國小。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天送第一批兒童節禮物到斗南僑真國小。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天送第一批兒童節禮物到斗南僑真國小。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天送第一批兒童節禮物到斗南僑真國小。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年的兒童節禮物有文具組及鬼滅之刃口罩夾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年的兒童節禮物有文具組及鬼滅之刃口罩夾。記者陳苡葳／攝影

兒童節 張麗善 親子

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