快報名！台南新化農業旅遊看老街採鳳梨來森林手沖咖啡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」只有30個名額。圖／新化區農會提供
台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」只有30個名額。圖／新化區農會提供

台南市新化區農會4月24日舉辦「新化輕旅 ‧ 心旅」農業旅遊，今年結合新化老街文創與中興大學新化林場，一日遊程有採鳳梨農事體驗、五寶餐及森林手沖咖啡等，4月1日開放網路報名，只限30個名額，要搶要快。

新化區農會表示，農業旅遊一直廣受遊客喜愛，去年因爲疫情停辦，國旅大爆發，農會接到不少電話詢問，因應鳳梨產季，幫助農民行銷，今年農業旅遊在4月24日登場，除包下鳳梨田，讓遊客體驗採收鳳梨的樂趣，更希望藉此讓民眾了解農民的辛苦。

為了讓遊客更認識新化，也會帶領大家逛新化老街，看看百年米店和文創商店，還有巴洛克風格的土街建築美學，這次也和在地的店家合作，將新化5寶竹筍、鳳梨、地瓜、橄欖和麻油等，融入餐食讓遊客品嘗，農會說，有遊客說因參加農業旅遊才發現新化的隱藏版美食。

有別以往，為了給遊客更深的回憶，今年也藉由職人參與，將活動層級拉高，中興大學新化林場四月推出新的活動手沖咖啡教學，一起合作行銷新化和中興林場。以大自然為教室，來場手沖咖啡的教作，搭配新化農會的鳳梨酥，希望遊客用緩慢悠閒的心情享受不一樣的味覺記憶。

台南青農聯誼會新化分會去年成軍，為幫助青農行銷，將提供新化會大門口作為青農展售平台，四月開始，固定在每月第二和第四個星期六有小農市集，歡迎大家一起來採買

連絡電話（06）590-2400分機227及228推廣部

報名網址https://www.beclass.com/rid=24462936059405101af0

台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」與中興大學新化林場合作，安排一場森林裡的手沖咖啡課程。圖／新化區農會提供
台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」與中興大學新化林場合作，安排一場森林裡的手沖咖啡課程。圖／新化區農會提供
台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」安排到鳳梨園進行農事體驗。圖／新化區農會提供
台南市新化農會「新化輕旅 ‧ 心旅」安排到鳳梨園進行農事體驗。圖／新化區農會提供

鳳梨酥 農會 青農

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