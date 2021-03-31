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南市區漁會改選理監事 4月13日將選理事長聘任總幹事

中央社 / 台南31日電

南市區漁會今天召開第十一屆第一次會員代表大會，選出15名理事、5名監事及2名出席上級漁會會員代表，選舉過程平順，4月13日將召開理監會選出理事長、常務監事及聘任總幹事。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，南市區漁會選情備受關注，農業局也請警方到場協助維持會場安全事宜，選舉作業也順利完成，從28名理事候選人中選出15席理事，10名監事候選人中選出5席監事，3名出席上級漁會會員代表候選人中選出2席。

農業局人員表示，南市區漁會召開會員代表大會完成理監事選舉後，將於4月13日召開理事會選出理事長及聘任總幹事，監事會選出常務監事，改選才宣告完成。

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