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線上祭祖近10年僅3人申請 嘉義市擬加入VR添臨場感

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市殯葬管理的納骨塔今年不開放進塔，統一在戶外祭拜區祭拜。圖／嘉義市政府提供
嘉市殯葬管理的納骨塔今年不開放進塔，統一在戶外祭拜區祭拜。圖／嘉義市政府提供

為防疫考量嘉義市殯葬所的納骨塔也推動線上祭祀，不過疑民眾認為不夠虔誠，多年來使用人數過低，殯葬所已著手研擬升級，有意結合「VR（虛擬實境）」設備，讓在電腦前面的民眾能更有空間臨場感。不過系統建置的花費約500萬，將視可行性後，最快編入明年度預算。

嘉市殯葬所統計，內政部「全國殯葬資訊入口網」提供線上追思，2010年上線至今全國使用2萬多人次；嘉市2011年也曾推出網路祭拜系統，上線近10年僅有3人申請過。

殯葬所長盧春霖認為，民眾較無意願使用，除感覺對祖先不夠崇敬、缺乏親友團圓聯絡感情機會，最重要因素是無法感受真實氣氛，所以希望能結合虛擬實境設備，讓坐在電腦前面，也有實際到納骨塔祭祖的3度空間臨場感。

盧春霖說，線上祭拜系統建置VR，預計經費約500萬，去年曾爭取前瞻計畫經費，但中央認為申請項目較不合而未核准，今年將繼續研議此可行性，若認為可行性高，擬編入市府明年的預算，逐步請廠商規畫設計。

嘉市環保局則推廣「以善代金」，讓祭祖民眾用捐款給社福團體來代替燒金紙，可於7-11及全家超商完成捐款，再轉給九華山地藏庵法會時功德迴向、祈福，4月3日、4日於嘉市納骨塔前設攤宣導，若現場完成捐款會發功德狀。

環保局統計，「以善代金」2014年推出以來，去年受疫情影響，清明節期間捐款代金共68人、總金額1萬2665元，是歷年最低，今年截至本月28日，尚未到連假就有104人參與、共捐5萬106元，平均每人捐500元，明顯成長許多。

嘉市殯葬管理所本月13日起至4月5日，於納骨堂辦理清明祭祖為民服務，不開放入塔參拜，統一在戶外祭拜區祭拜，也請前來民眾戴口罩、提前祭拜分散人潮。

嘉市殯葬管理處推廣線上祭祖，有意用VR提升系統。圖／嘉義市政府提供
嘉市殯葬管理處推廣線上祭祖，有意用VR提升系統。圖／嘉義市政府提供

捐款 疫情

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