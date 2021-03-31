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南市府興建2聯外道路 國1安定交流道可直通南科

中央社 / 台南31日電

因應台南科學園區特定區開發，台南市政府已完成南科特定區內2條聯外道路工程招標，預定5月動工，完工後將提供國道1號安定交流道車輛直接進入南科，不必再繞道。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，開發南科特定區，聯外道路扮演穿針引線的加乘角色；市府完成「5-40M」、「10-30M」2條聯外道路後，將提供國1安定交流道車輛直接透過安定東路進入南科，不必繞道南科七路。

另外，南科特定區「5-40M」和「10-30M」2條聯外道路，將可紓解分散南科七路、直加弄大道的車流，通往高速公路國道1號直接銜接安定交流道，也能分擔市道178線尖峰時間車流，提升路網運輸效率。

「5-40M」聯外道路工程長度970公尺，寬度40公尺，預定民國111年完工通車；「10-30M」聯外道路長270公尺，寬30公尺，預定今年底完工通車；兩條道路工程總經費約新台幣9億7000萬元。

工務局人員表示，「5-40M」、「10-30M」聯外道路完工後，將提供南科急速擴建需求造成的交通問題及減少運輸成本，同時串聯南科北半部區域交運，連結防救災周邊路網系統，促進地區產業經濟發展。

南科 國道

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