新港奉天宮限定！1080函日本「祈攸符札」符令送完為止

嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺今天上午9時，雙方透過視訊舉行線上禱祝和平祈福法會，廟方也製作1080函「祈攸符札」符令，分送現場信眾，希望台灣平安，疫情能早日消失。

此次雙方透過視訊方式，舉行線上禱祝和平祈福法會，期許世界和平，日方今年首度捐贈由日本宣紙製作1080函「祈攸符札」符令，上面刻有台日兩間寺廟的官印，希望借助神威，盡速消弭疫情，獲民眾青睞，過爐後爭相索取。

事實上，這1080函「祈攸符札」製作工法曠日廢時，奉天宮表示，其中宣紙由日本空運來台，由奉天宮10位志工花一個禮拜的時間朗誦法華經製作折製而成，「誦一次經才能折一張」，代表經書的功力扎實進入符內。

嘉義新港奉天宮民國11年(1922年)因緣際會成為臨濟宗台灣總本部聯絡寺院，1928年受日本臨濟宗大本山妙心寺「神月徹宗老大師」贈「御壽牌」供奉於奉天宮觀音殿。

妙心寺和奉天宮後因戰亂而中斷交流， 直到2009年妙心寺住持則竹秀南老大師率眾前來奉天宮訪問，致贈奉天宮一尊供養30年的觀音聖像，重新牽起中日宗教交流，近年來兩間寺廟曾多次交流，則竹秀南老大師曾在2019年訪問奉天宮，雙方簽署友好紀念備忘錄。