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新港奉天宮限定！1080函日本「祈攸符札」符令送完為止

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮製作1080函由日本宣紙製作「祈攸符札」符令，分送現場信眾。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮製作1080函由日本宣紙製作「祈攸符札」符令，分送現場信眾。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港奉天宮日本京都臨濟宗妙心寺今天上午9時，雙方透過視訊舉行線上禱祝和平祈福法會，廟方也製作1080函「祈攸符札」符令，分送現場信眾，希望台灣平安，疫情能早日消失。

此次雙方透過視訊方式，舉行線上禱祝和平祈福法會，期許世界和平，日方今年首度捐贈由日本宣紙製作1080函「祈攸符札」符令，上面刻有台日兩間寺廟的官印，希望借助神威，盡速消弭疫情，獲民眾青睞，過爐後爭相索取。

事實上，這1080函「祈攸符札」製作工法曠日廢時，奉天宮表示，其中宣紙由日本空運來台，由奉天宮10位志工花一個禮拜的時間朗誦法華經製作折製而成，「誦一次經才能折一張」，代表經書的功力扎實進入符內。

嘉義新港奉天宮民國11年(1922年)因緣際會成為臨濟宗台灣總本部聯絡寺院，1928年受日本臨濟宗大本山妙心寺「神月徹宗老大師」贈「御壽牌」供奉於奉天宮觀音殿。

妙心寺和奉天宮後因戰亂而中斷交流， 直到2009年妙心寺住持則竹秀南老大師率眾前來奉天宮訪問，致贈奉天宮一尊供養30年的觀音聖像，重新牽起中日宗教交流，近年來兩間寺廟曾多次交流，則竹秀南老大師曾在2019年訪問奉天宮，雙方簽署友好紀念備忘錄。

奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮十分珍惜與京都妙心寺的緣分。雖受疫情影響，沒辦法實質交流，但視訊方式更展現兩大本山的宗教慈悲及廣大發心，也希望妙心寺的大師們，在疫情穩定後再次造訪奉天宮。

嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺今天上午9時，雙方透過視訊舉行線上禱祝和平祈福法會。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺今天上午9時，雙方透過視訊舉行線上禱祝和平祈福法會。記者莊祖銘／攝影
新港鄉長林茂盛與奉天宮董事長何達煌替1080函「祈攸符札」符令過爐。記者莊祖銘／攝影
新港鄉長林茂盛與奉天宮董事長何達煌替1080函「祈攸符札」符令過爐。記者莊祖銘／攝影

奉天宮 疫情 日本

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