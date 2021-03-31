今年陽光強雨水少鳳梨超甜 台南農改場公開挑選小秘訣

台灣鳳梨每年盛產期約在3至7月，目前的氣候溫暖且陽光充足，鳳梨特別香甜多汁，台南區農改場表示，今年由於果實成長期間日夜溫差大及水分偏少，有利糖份累積，甜度及風味更勝以往，想要品嘗果香滿溢的鳳梨好滋味，就從現在開始，農改場特別提供鳳梨選購的小秘訣，教消費者如何挑選好吃的鳳梨！

台南區農改場表示，鳳梨通常由屏東開始一路往北至南投進入盛產，鳳梨品種中以台農17號（金鑽鳳梨）最受消費者喜愛，也是外銷主力品種，約佔總栽培面積的8成以上，此外還有肉細香甜的台農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的台農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的台農20號（牛奶鳳梨）、巨無霸的西瓜鳳梨(白節仔)、最新推出的台農23號（芒果鳳梨）及其他品種鳳梨陸續上市，不同品種都各自有其獨特的口感和風味。

台南區農改場提供幾個鳳梨選果小訣竅給大家參考：

1. 大小及外觀：家庭食用優先挑選中小果，約1-1.6公斤，果實結實飽滿呈短圓筒狀，果目大而平展，無裂縫及碰傷，冠芽新鮮及大小適中，果柄切口小且新鮮者為佳。

2. 色澤及香味：果皮有光澤且轉色金黃，早春挑選轉黃2/3至全黃者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃1/3∼2/3即可，以散發濃郁香氣者為最佳。

3. 彈指神功：用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，室溫下可儲放約一周，是購買的首選；若聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，天氣熱時易有發酵味，要儘早食用。

農改場鳳梨營養又好吃，根據衛福部食品營養成分表，每100g(公克)的果肉，含有維生素A 15 I.U.（國際單位），為蘋果的1.3倍，維生素Ｃ23.5mg(毫克)，為蘋果的8倍及櫻桃的2倍，並含有豐富維生素B1、B2、鉀、錳、膳食纖維及鳳梨酵素等，既健康又消暑，也能促進腸胃蠕動及幫助消化。