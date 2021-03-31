新港奉天宮台日連線祝禱 盼消解世界疫情

嘉義新港奉天宮與日本京都妙心寺靈雲院今天舉辦「台日連線共禱寰宇和順平安跨國祈福法會」，透過視訊連線誦經，祈求全球新冠肺炎疫情快點消散。

今年是京都妙心寺靈雲院觀音神像分靈新港奉天宮10週年，原本日方要派人來台一同舉辦紀念法會，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行，不克來台，改成連線祝禱，今天舉辦「台日連線共禱寰宇和順平安跨國祈福法會」。

新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，今天日本京都妙心寺管長小倉宗俊與妙心寺靈雲院住持則竹秀南與奉天宮誦經團誦金剛經為世界祈福，也希望台灣與日本的疫情快點消失。

何達煌說，奉天宮與妙心寺往來歷史已有93年，去年元宵節小倉宗俊與則竹秀南曾至新港觀摩媽祖出巡活動，當時肺炎疫情還不嚴重。

針對大甲媽即將遶境進香，何達煌表示，去年因為疫情嚴重，禁止香客進校園，今年新港鄉各界已做好準備，恢復香客可在奉天宮臨近的學校休息，學校將配合停課、消毒。大甲媽鑾駕預計4月12日到達新港。

今天活動總統蔡英文與副總統賴清德皆賀電祝賀，新港各界包括鄉長林茂盛、新港文教基金會董事長陳政鴻都參與跨國連線祝禱，並祈求農曆3月媽祖進香平安順利。