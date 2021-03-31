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北市全民守護者APP救十命 雲林縣響應召喚民眾下載

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院副院長馬惠明（左四）、雲林縣長張麗善（左五）等人邀雲林民眾下載全民守護者APP，加入IT版守望相助。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院副院長馬惠明（左四）、雲林縣長張麗善（左五）等人邀雲林民眾下載全民守護者APP，加入IT版守望相助。記者陳苡葳／攝影

全台公共場所AED（自動體外電擊器）目前約1萬台，但多數人擔心不會操作或操作不當而使用率不高。台北市政府消防局2019年斥資上百萬元開發「全民守護者」APP，藉線上推播公共場所OHCA案件，呼叫鄰近民眾前往救援，搭配線上救護人員指導實施CPR或AED，在救護人員抵達現場前對患者施救，至今2年來已挽救10條人命；雲林縣消防局今天成為首要響應縣市，民眾下載APP即成為救援戰力。

縣長張麗善表示，全民守護者APP宛如IT版守望相助，以智慧科技解決問題，感謝北市府提供雲端平台，串接雲林救護系統，透過三關鍵，消防局派遣員獲報後、找尋地點附近AED，並調出AED資料庫緊急連絡電話，再以APP推播呼叫附近民眾到場幫忙施救，讓雲林鄉親也能救人一命。

台大雲林分院副院長馬惠明說，一般救護人員抵達現場時間平均為6至10分鐘，但生命每分鐘存活率會往下掉7到10%，等救護人員到場時存活率幾乎掉了一半，尤其心臟疾病是國人殺手，最怕的是院前心跳停止。

「急救關鍵是要有人立即施予電擊」馬惠明表示，尤其在倒下、等救護人員到場時，就要有人幫忙電擊，若在公共場所可電擊急救者，存活率達55%至60%，且AED比CPR更簡單，依機器步驟操作即可，小學三年級以上民眾都能快速理解如何操作。

家樂福斗六店經理姜梅說，目前賣場1、2樓各設置1部AED，並連動保全系統，第一時間即會通知相關人員到場協助。

消防局長林文山呼籲有AED的公共場所，踴躍加入全民守護者APP行列，讓及早電擊方案升級2.0，也希望有志之士加入護心網路，成為第一時間反應者，挽救路倒民眾性命。

全民守護者APP藉線上推播公共場所OHCA案件，呼叫鄰近民眾前往救援，搭配線上救護人員指導實施緊急救護可提升存活率。記者陳苡葳／翻攝
全民守護者APP藉線上推播公共場所OHCA案件，呼叫鄰近民眾前往救援，搭配線上救護人員指導實施緊急救護可提升存活率。記者陳苡葳／翻攝
全民守護者APP宛如IT版守望相助。記者陳苡葳／攝影
全民守護者APP宛如IT版守望相助。記者陳苡葳／攝影

AED 北市 CPR

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