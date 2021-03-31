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台南市與郵局合作 關廟鳳梨網購上架衝銷量

中央社 / 台南31日電

台南鳳梨即將進入盛產期，台南市政府媒合台南郵局與關廟農會，今天由市長黃偉哲宣布在郵局網路商城上架關廟鳳梨，盼透過網路平台帶動宅經濟，再衝高鳳梨銷售量。

台南市政府農業局與台南郵局上午在關廟農會食品加工廠舉辦關廟鳳梨上架i郵購網路商城記者會，台南市農業局指出，民國109年市府與中華郵政攜手合作，規劃於i郵購網路商城上架關廟鳳梨、南化芒果及麻豆文旦，於產季期間創造新台幣499萬元銷售佳績，今年再度媒合台南郵局與關廟農會合作。

黃偉哲表示，將新鮮農產品直送到消費者手上，是時下最貼近民情的新生活購物型態，透過網路平台帶動宅經濟，在全民抗疫的現在也很重要，是市府加強推動的行銷通路。

他說，在政府和民間通力合作下，鳳梨維持很好的價格，希望大家能珍惜這個成果，呼籲農民不要看到價格好就搶收，也要注意分散訂單時間並顧好品質。

台南郵局局長黃良江說，關廟鳳梨品質優良，4月1日起至5月28日止，民眾可利用i郵購及各地郵局窗口訂購關廟鳳梨，每銷售1箱就捐款10元給財團法人基督教芥菜種會幫助弱勢團體，挺鳳農兼做公益。

他說，此次選用關廟果樹產銷班的優質金鑽鳳梨，從產地即時配送，每箱約10台斤原價450元，優惠價含運費368元，4月1日早上10時於i郵購提供早鳥搶購價318元，限量100箱。

鳳梨 郵局 農會

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