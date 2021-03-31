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南紡購物中心二館開幕 老闆透露下一棟是精品館
台南南紡購物中心A2館，經過3個月的試營運，今天正式開幕，購物中心董事長侯博明在受訪時，並透露了下一階段的開發，表示將在購物中心旁興建一棟結合辦公與精品百貨的商辦大樓，依規畫將在兩年後動工。
他表示，規畫中共有4棟大樓，除了上述的商辦之外，另外兩棟是住宅大樓，一棟是五星級飯店，但目前還沒有找好合作的對象，不過台南的觀光被看好，目前區內已有老爺行旅，將會再引進更高級的飯店。
今天南紡開幕，南紡侯家成員大多到場，展現家族團結氣勢外，侯博明也少見的帶著妻子與長女一起公開亮相。
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