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南紡購物中心二館開幕 老闆透露下一棟是精品館

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
台南南紡購物中心董事長侯博明今天少見地與妻女一起亮相。記者修瑞瑩／攝影
台南南紡購物中心董事長侯博明今天少見地與妻女一起亮相。記者修瑞瑩／攝影

台南南紡購物中心A2館，經過3個月的試營運，今天正式開幕，購物中心董事長侯博明在受訪時，並透露了下一階段的開發，表示將在購物中心旁興建一棟結合辦公與精品百貨的商辦大樓，依規畫將在兩年後動工。

他表示，規畫中共有4棟大樓，除了上述的商辦之外，另外兩棟是住宅大樓，一棟是五星級飯店，但目前還沒有找好合作的對象，不過台南的觀光被看好，目前區內已有老爺行旅，將會再引進更高級的飯店。

今天南紡開幕，南紡侯家成員大多到場，展現家族團結氣勢外，侯博明也少見的帶著妻子與長女一起公開亮相。

市長黃偉哲也到場祝賀，感謝在地企業南紡持續對台南的加碼投資，同時台南市在疫情之下仍能不斷開發，都有感謝企業相挺。

台南南紡購物中心A2館今天開幕，市長黃偉哲（左三）與購物中心董事長侯博明（右三）等人一起剪綵。記者修瑞瑩／攝影
台南南紡購物中心A2館今天開幕，市長黃偉哲（左三）與購物中心董事長侯博明（右三）等人一起剪綵。記者修瑞瑩／攝影

疫情 黃偉哲

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