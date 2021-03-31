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南科園區將新闢這兩條路 疏解178號道路壅塞
台南科學園區特定區目前開發中，台南市交通局表示，為使周邊交通更便捷，目前已完成園區北側、特定區內5-40M、10-30M（安定東路向東延伸）計畫道路開闢工程招標，即將於清明節過後5月動工，分別在2022年及今年底完工。
工務局表示，開闢5-40M、10-30M計畫道路，將提供安定交流道下來車輛可直接由定東路進入南科，不必繞道南科七路，串台臺南科學園區北半部區域交運需求、完善防救災道路連結周邊路網系統。
工務局表示，新闢道路可紓解分散台南科學園區中央(南科七路)及直加弄大道交通，通往高速公路國道 1 號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流。
5-40M計畫道路開闢工程長度約 970公尺、寬度40公尺，預計於111年完工；10-30M計畫道路長約270公尺、計畫寬30公尺，預計於110年底完工通車，兩條道路總經費約9.7億元。
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