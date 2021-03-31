斥資7000萬 台南建全國首座200公尺拋物賽道溜冰場

打造南市競速溜冰培訓基地，台南市政府在中央協助，斥資近7000萬，在永康區區西灣里重劃區公園闢建全國首座200公尺拋物賽道溜冰場，今上午進行動土儀式，預計1年後啟用。

動土儀式由崑山國民小學舞獅團揭開序幕，台南市長黃偉哲、市府教育局長鄭新輝、永康區長張睿民、市議員楊中成等多名議員出席，看到地方爭取多年工程正東宮，與會鄉親都相當開心。

黃偉哲表示，永康大灣地區長期培育滑輪溜冰選手，金牌國手楊合貞即出身永康大灣，大灣國小校友的楊合貞，曾在2017年世界大學運動會奪下5金1銅，賽後在中國參加世錦賽，在她拿手的1萬公尺積分公路賽中再奪銀牌，並打破世界紀錄。

黃偉哲說，為支持大灣地區溜冰運動銜續發展，市府向教育部體育署爭取新建全新滑輪溜冰場，獲核定經費7000萬元，其中體育署補助4726萬元，市府自籌2274萬元。未來新溜冰場啟用後，將做為教學訓練及比賽之用，而溜冰場外綠地也將與南邊滯洪池連成景觀步道，提供民眾休閒散步的好去處。

教育局長鄭新輝表示，大灣國小雖然也有溜冰場，但場地與操場共用，曲線段為平面型且跑道長度250公尺，已不敷近年國際賽事場地趨向，新溜冰場設計採用2018年國際滑輪溜冰總會World Skate頒布的新形式200公尺拋物線賽道，也是全國首座，落成後選手可提早適應新形式拋物線賽道場地，提升比賽競爭力及並增加奪牌機會，也期待透過場館設備及優化，讓永康大灣地區的溜冰發展更加蓬勃。