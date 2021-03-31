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台灣好行關仔嶺線4/2上路 搭公車泡湯吃甕仔雞一條街
為了讓前往後壁、關子嶺溫泉區的遊客更便捷，西拉雅風景管理處從4月2日開始，由原本的「台灣好行─關子嶺故宮南院線」正式更名為「台灣好行─關子嶺線」，除了站點的調整外，為了讓遊客假日出遊安排行程更方便、更機動，調整後的路線將同步增加班次、縮短班距，且僅於周六、日及國定假日行駛。
西拉雅管理處表示，為了行銷關子嶺溫泉區，讓遊客能更快速便捷前往溫泉區，積極推動「台灣好行─關子嶺線「運行，調整後的路線站點首站由重要的交通節點─高鐵嘉義站出發，沿途經過南靖火車站、後壁火車站、白河轉運站，以及特別新增站點－號稱甕仔雞一條街的仙草埔站，還有本路線最重要的站點寶泉橋站及關子嶺站。
調整過後的路線改為每周六、日及國定假日行駛，班次也由原來的1日6班次，增加為1日12班次，增加班次與新增仙草埔站都是要讓遊客出遊變得更方便！詳細時刻表可至「台灣好行旅遊服務網─關子嶺線」查詢。
台灣好行─關子嶺線除了串聯全臺最知名的泥漿溫泉、經典小鎮後壁、白河蓮花之鄉，遊客也可以透過轉乘大台南公車前往鄰近周邊景點，包含林初埤木棉道、小南海風景區、火山碧雲寺、水火同源等豐富景點，西拉雅國家風景區管理處未來將推出多元套票。
西拉雅管理處處長許主龍表示，除了台灣好行─關子嶺線之外，西拉雅國家風景區管理處正積極籌備一條全新的「台灣好行-菱波官田線」，預計今年七月正式通車。
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