斗六辦兒童嘉年華 企業獻愛帶雞腿暖偏鄉童

一年一度兒童節將至，雲林縣斗六市公所4月2日於社口里藝術水岸園區舉辦兒童嘉年華，將打造兒童樂園，並推出多種體驗活動，讓小朋友的兒童節過得很藝文；此外，紅螞蟻公司及南門企業今天帶了炸雞腿及飲品到崙背國小關懷小朋友，讓偏鄉學童感受社會溫暖。

斗六市長林聖爵表示，「童遊斗六、藝想世界」將在連假第一天、本周五上午9點30分到下午4點舉行，將有樂高機器人、圖像IP誠實君療癒展、文創市集、風格野餐、劇團表演、氣墊遊樂設施、知識闖關等豐富活動。

林聖爵說，今年活動以兒童權利、福利及身心發展概念融入活動體驗中，希望啟發學子自我保護、權益認知及危機處理等知識，另劇團表演以故事傳遞身心發展議題，帶領兒童展開一段體驗勇敢、自信、誠實的冒險旅程。

除一系列兒童體驗活動，現場也將設置戶外大型泡泡棒體驗、風格拍照舞台，活動當日並免費提供限量野餐墊借用，歡迎親子共同享受野餐樂趣，留下美好難忘的共遊回憶。

「孩子不只要會讀書，更要玩得開心！」崙背國小今天提前慶祝兒童節，規畫10處趣味闖關及遊戲體驗，全校650位學生玩得不亦樂乎。

校長李秉承說，讓大家最開心的是，闖關後還有善心企業帶來的2千支炸雞腿及750瓶飲品，校園內充滿童稚歡笑聲。

紅螞蟻董事長林明期說，自己是農家子弟出身，童年時能吃到臭豆腐是很難得機會，打拼事業之餘，他發願想回饋社會，因此此次特別到偏鄉，帶了美食慰勞孩子。