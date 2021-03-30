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3.2萬補助！台南老舊機車舊換新 首重偏鄉低收入戶
台南市政府考量南化、龍崎、左鎮及楠西等偏遠地區，及中低收入戶有一定數量使用老舊機車做為代步工具，今年持續送暖，規畫更優惠的換購或新購低汙染車輛補助方案，最高可獲3.2萬補助。
南市環保局今天表示，若淘汰二行程機車 (2003年12月31日前出廠)換購電動二輪車並搭配環保署、經濟部的補助，偏遠地區最高可獲2.7萬補助、中低收入戶最高可獲3.2萬補助。
市長黃偉哲表示，二行程機排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍，有加速汰除的需要，去年全市淘汰7.4萬輛1至4期燃油機車，近兩年淘汰3.7萬輛二行程機車。
補助規畫如下：
1.淘汰老舊機車換購電動機車高補助2.2萬至2.5萬元。
2.92年12月31日前出廠之二行程機車換購電動二輪車最高補助2.7萬至3.2萬元。
3.淘汰老舊機車換購七期燃油機車最高補助6千至1.1萬元。
4.新購電動二輪車最高補助1.5萬至1.7萬元。
5.單淘汰二行程機車最高補助1千至2千元。
相關補助額度、數量等訊息可上台南市政府環保局淘汰老舊機車及換購低污染車輛補助資訊網查詢。
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