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雲嘉嘉資源整合 兒少安危零死角

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院2015年成立中部地區首家「兒少保護醫療服務示範中心」，今再整合雲嘉嘉三縣市推動兒少保護醫療區域整合中心計畫，該中心今天揭牌。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院2015年成立中部地區首家「兒少保護醫療服務示範中心」，今再整合雲嘉嘉三縣市推動兒少保護醫療區域整合中心計畫，該中心今天揭牌。記者陳苡葳／攝影

近年來社會頻傳兒虐事件，台大雲林分院自2015年成立中部地區首家「兒少保護醫療服務示範中心」，今再整合雲嘉嘉三縣市推動「兒少保護醫療區域整合中心計畫」；該中心今天揭牌，結合社政、醫政、警政及司法等單位，建構主動通報與互助機制，並定期舉辦團隊共識會分享經驗及意見交流，提升兒虐案件敏銳度。

台大雲林分院院長黃瑞仁、衛生福利部保護司副司長郭彩榕、雲林地檢署檢察長洪家原、主任檢察官吳文城、雲林地方法院庭長王雅苑、縣府社會處長林文志、縣警局長朱宗泰、雲科大副院長葉惠菁及教授鄭博文，和兒童權益促進協會理事長王薇君等專家學者，今天皆到場見證兒少網絡合作歷史的一刻。

據衛福部統計，雲林縣及嘉義縣市去年1到6月兒童少年保護通報調查處理件數902案，提供後續處遇件數635案。其中，雲林縣婦幼保護聯繫平台2017年12月19日成立，洪家原指出，至今已成功拯救6名可能受虐或已經受虐的小孩。

郭彩榕表示，過去兒虐傷勢不易判斷，該平台可有效且專業協助第一線工作人員，判斷傷勢造成原因，對社工或司法單位後續案件保護或處置有很大幫助。

黃瑞仁說，該院有雲嘉地區唯一婦幼醫學中心，長期關注在地婦幼保健及醫療照護，由於兒虐事件背後涵蓋許多複雜問題，反襯出的也許只是家庭問題冰山一角，因此藉此次整合醫事、社工員、警察、司法等單位，以團隊性提高警覺並推動專業訓練。

婦幼醫學中心副主任蔡政憲表示，雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心面向涵蓋雲林縣、嘉義縣、嘉義市等地區，包括受理疑似兒少保護事件通報，並依紅黃綠燈啟動相應工作模式，另針對保護安置兒少進行安置前身心評估。

此外，強化兒保醫療中心與家外安置兒少替代性照顧資源，並和行動團隊保持合作互動；轄內受理兒少意外成傷，或居家環境安全有缺失的通報事件，主動查詢院內過去一年就診史，並回報社政單位。

另和衛福部「110年高風險孕產婦追蹤關懷計畫」銜接，從低學歷、低收入及未成年父母等即列入兒虐高風險家庭，並收案追蹤。

林文志表示，未來將再擴大和雲嘉嘉地區主要醫院強化合作，暢通同案異地的通報及處遇管道，建立雲嘉嘉社會安全保護網，讓孩子安危不再有死角，擁有身心安頓空間。

嘉義 司法 台大

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