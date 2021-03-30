登山女傑江秀真精彩演說 讓雲林偏鄉孩子如登高峰

台灣登山女傑江秀真是世界第1位兩度攻上聖母峰及七大洲最高峰的傳奇人物，今天受邀到雲林縣偏遠的四湖鄉建陽國小和小朋友分享她的成長歷程和登山生涯的酸甜苦辣，由於教課書裡有江秀真征服高峰的動人故事，是小朋友見心中英雄，能見偶像本尊，欣悅不已，和大姊姊的熱切互動中學習生命熱力，也認識許多登山知識與樂趣。

24歲就成功登頂聖母峰，2009年攀登全球七大洲高峰的江秀真，憑著生命毅力完成許多登山家一輩子難以達成的終極目標，是台灣登山傳奇女傑，四湖鄉建陽國小校長黃瑞璋透過教授同學引介，今天邀請她與偏鄉小孩分享生命故事，玉山銀行也贊助這一堂最有意義的課程。

江秀真把演講主題「打開夢想的背包」聚焦在她小時候成長故事，在有說有笑互動中，孩子很快融入她的如高山般的胸懷中，笑聲中獲取無數的生命成長。她說自己原本想當畫家和運動家，一次好不容易拿回賽跑金牌，卻換得父親一句酸語「又不是全國金牌」，激勵她投入體育勤練向上，最終能贏得金牌歸，長大後也知道這是父親愛她的方式。

她說，小時家境不寬裕卻因愛哭讓她擁有超強的肺活量、每天騎單車載母親上班練就出一雙好腿功、幫當保母的母親背嬰兒分擔家計練出好背力，再加上用心苦練，讓她長大有完成登群峰的能力，所以她始終抱持感恩的心和大家分享她的人生故事，也鼓勵大家「不要讓夢想變空想」。

她也細說多年來攀登世界奇峰的歷程，小朋友豎起耳朵像聆聽神奇的驚險故事，也明瞭宏偉高山的神聖不可侵犯，連大小便都得帶下山，同時也明白遇山難為何不躲山谷而要往更高山處走，才能等到救援。