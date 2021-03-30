影／缺水正抗旱 台南卻有自來水管成「噴泉」

水情吃緊又久久不雨，有民眾發現台南市仁德區嘉南藥理大學旁保安橋下自來水管線破裂噴水畫面。水公司表示，經查是排氣閥故障造成漏水，已連絡廠商下午更換排氣閥；因正值抗旱階段，粗估漏水一天約50噸，讓市民觀感不好，水公司會虛心檢討。

台南水情轉橙燈、預期可能限水，市府、水公司都請市民共體時艱節水；仁德區保安橋自來水管漏水，有民眾拍攝畫面上傳臉書社團、質疑任由「噴泉」浪費水資源，引發討論。水公司中午聲明致歉、表示會迅速搶修。

水公司副處長張煥獎表示，是700厘米鋼管上方100厘米排氣閥漏水，目前搶修中；故障不是因為破管，而是台南進入降壓供水，部分區域自來水壓力比教低，局部排氣閥必須把空氣排掉，結果該處排氣閥失常水從旁滲出，中午已聯絡廠商，預計下午3點進場搶修，預計1個小時內更換新的排氣閥即可改善。