張麗善送雲林波麗士SOS手表 警方讚：功能不輸大品牌

雲林縣西螺警分局去年12月初發生一名值班警員在深夜服勤時猝逝，縣府當時隨即編列第二預備金，計畫租用具GPS定位、量測血氧等功能的警用版天倫D+卡「SOS手表」，縣長張麗善今將200支手表配發予高危險群員警或單警，未來研擬擴編經費，讓所有員警人手一支，避免健康出現不定時炸彈而發生憾事。

西螺分局警備隊王姓警員去年12月4日在分局值班台值勤0時至8時勤務，凌晨4時被同仁及洽公民眾發現倒臥分局大門前方，送醫後不治。

由於警察勤務不定時、常日夜顛倒，加上部分地區警力少、會有單警服勤班別。據統計，雲林縣警察局內外勤員警目前為1604人，去年警方調查所有同仁健康情形，匡列200人為心血管疾病或單獨服勤等高風險對象。

業者張育銓指出，警用版其GPS可於全台偵測佩戴者訊號，內建SOS求救鍵可通知警察勤務中心及警方關懷網絡，其中御守表適合單警服勤佩戴，電量續航力最高可達7天；另一款定位表則需每天充電，不過有量測心力及血氧等多功能，可即時記錄健康情形，適合有心血管疾病者佩戴。

張麗善表示，縣府計畫處編列第二預備金，總計30萬元租用200支SOS手表，今天第一階段優先配給存在高風險的員警或單警佩戴，未來將再匡列第二階段對象，擴編經費承租。

縣警局長朱宗泰說，救命黃金時間刻不容緩，佩戴者透過手表即可發出求救訊號，並在緊急時刻呼叫備勤同仁及完成定位，是一項加分利器。