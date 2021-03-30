雲林烏塗子大排魚群暴斃 上游工廠涉違法排廢水

民眾通報雲林縣林內鄉烏塗子大排有大量魚群暴斃，雲林縣環保局前往稽查，發現上游1家工廠未申請排放許可逕行排放廢水，現場開單告發，並在大排內清出約180公斤的魚屍。

雲林縣環保局今天表示，昨天接獲民眾通報後，立即至烏塗子大排採樣送驗，初步檢測酸鹼值及水溫並無異常，僅含氧量不足。

雲林縣環保局指出，追查可疑污染源時，當場在上游發現1家工廠正在排放廢水，經稽查發現此廠應屬於水污染防治法管制的工廠，在未取得排放許可情況下進行廢水排放，已明顯違反水污染防治法規定。

環保局人員並在此工廠廢水排放口採集水樣送驗，要求立即停止排放，不得再有廢（污）水產出，後續將依水污染防治法進行裁罰。

隨後雲林縣環保局、農田水利署西螺分處等單位合力清除大排內的魚屍，再由雲林縣動植物防疫所進行消毒作業，總計清除約180公斤的魚屍。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，業者在營運前都應先確認是否應向環保單位申請相關許可文件，並應確實操作廢水設施，確實遵守各項環保規定，排放水質應符合放流水標準才可排放，切勿有心存僥倖心態；若有查獲違法將依法告發，決不寬貸。