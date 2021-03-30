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台南德高國小化身幸福製皂所 自做兒童節禮物
台南市東區德高國小去年的兒童節禮物是閱讀提袋，今年則由學校志工團與自治小市長幹部，以純植物油為原料，製作健康又天然的手工皂，當做今年的兒童節禮物，今天發送。可麗餅叔叔趙鍵斌也寄來「日曬後的葡萄乾」分享德高師生，加上家長會安排的現作紅豆餅車活動，讓小朋友既健康又幸福。
校長劉裕承表示，手工皂採用法國經典馬賽皂配方，對於身體清潔和保濕功效特別適用。傳統馬賽皂的必要指標是必須含有72%的橄欖油成份（另搭配棕櫚油和椰子油），親師生團隊採用低溫45度Ｃ左右製作手工皂，透過植物油以及氫氧化鈉進行皂化反應，不僅能保留天然植物油營養成份，且會自然合成約20%的甘油，不但可以保溼也含有對皮膚具滋潤保護作用的油酸，因此溫和的手工皂洗後臉及身體不會乾澀。
劉裕承說，選用手工皂當兒童節禮物的核心價值是健康與環保，更重要的是不同於工業化生產的香皂，不含化學合成界面活性劑（環境荷爾蒙），不傷害皮膚且不會汙染環境及對生物造成威脅。
從純植物油攪拌製皂、脫模切皂、蓋皂章晾皂，到包膜，約花了近1個月的時間，成品不但精緻有質感，更融合了愛心與手作的精神，還有師長與家長的期待，意義非凡。劉裕承表示，經教務主任劉千綺設計，每塊手工皂上都印有「德高」字樣，傳遞德高國小有品傳愛的精神。
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