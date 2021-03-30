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小心荷包！ 台南新增禁行大貨車、聯結車範圍取締23件

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南交大持續規畫大貨車聯結車行駛禁行路線違規取締，維護用路人安全。記者邵心杰／翻攝
台南交大持續規畫大貨車聯結車行駛禁行路線違規取締，維護用路人安全。記者邵心杰／翻攝

台南市區人口及商業區密集，機車、行人暴露於大型車內輪差交通事故風險，台南市府重新盤點檢討大型車行駛路線，減少類似憾事發生，新增台南市禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍，主要為安平區五期重劃區、部分中西區、北區道路，有特殊需求通行的車輛須申請臨時通行證；自本月1日起即針對違規車輛納入執法取締，迄今取締23件。

台南市交通警察大隊指出，依據台南市現行「禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍」公告，砂石車僅能在公告特定路段行駛，原台南市區在「中華北路、中華西路、中華南路、中華東路及中華路」所圍範圍內即為全日禁止聯結車通行、尖峰時段禁止大貨車通行，

經市長黃偉哲在道安督導會報中強調，市府應重視大型車對於機車與行人造成的交通危險性，因此，交通局等單位考量市區道路通行流量及民意，重新檢討公告，新增大型車輛禁行管制路段納入「中華西路以西、漁光島以東、鯤鯓湖以北、中華北路一段263巷以南」的市區道路(安平商港及安平港營運處所管轄的港區道路除外)，納入管制公告範圍的道路。

交大指出，今年元旦起公告實施，前兩個月為宣導期，自3月1日起即針對違規車輛納入執法取締，

交大提醒受管制車輛務必遵守「禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍」公告規定，提前申請臨時通行許可，同時，交大等將持續規畫大貨車聯結車行駛禁行路線違規取締，維護用路人安全。

台南市府新增大型車輛禁行管制路段納入「中華西路以西、漁光島以東、鯤鯓湖以北、中華北路一段263巷以南」的市區道路。記者邵心杰／翻攝
台南市府新增大型車輛禁行管制路段納入「中華西路以西、漁光島以東、鯤鯓湖以北、中華北路一段263巷以南」的市區道路。記者邵心杰／翻攝
台南市新增禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍，自本月1日起即針對違規車輛納入執法取締，迄今取締23件。記者邵心杰／翻攝
台南市新增禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍，自本月1日起即針對違規車輛納入執法取締，迄今取締23件。記者邵心杰／翻攝

交大 警察

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