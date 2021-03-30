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雲林溝渠遍布魚屍環保局追查 林內1工廠違法排廢水遭罰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣環保局、動植物防疫所、農田水利署西螺分處及林內鄉清潔隊等人員，昨天下午合力進行清除180公斤魚屍。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局、動植物防疫所、農田水利署西螺分處及林內鄉清潔隊等人員，昨天下午合力進行清除180公斤魚屍。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣林內鄉烏塗子大排昨天有民眾發現大量魚群暴斃及泡沫情形，經通報環保局後，稽查人員立即啟動陳情專案稽查，並循線延上游發現1家工廠未申請排放許可而逕行排放廢水；環保局表示，該廠已違反水汙染防治法規定，現場開單告發並要求業者立即停止產出廢水行為。

環保局指出，稽查人員抵達現場後，採集水樣送驗，初步檢測pH及水溫無異常，但溶氧小於1 mg/L，含氧量明顯不足。

此外循排水線上游追查可疑汙染源，並在上游發現1家工廠正在排放廢水，經查發現，該廠應屬於水汙染防治法管制工廠，在未取得排放許可情況下進行廢水排放，明顯違反該法第14條規定。

稽查人員立即要求該廠停止排放，不得再產出廢、汙水，並將採集該廠廢水排放口水樣送驗，依法裁罰，最高可處600萬元罰緩。

環保局、雲林縣動植物防疫所、農田水利署西螺分處與林內鄉清潔隊等人員，於昨天下午4點開始合力進行清除魚屍，終在1個小時後完成撈除作業，總計清除約180公斤魚體，動植物防疫所隨後消毒現場。

環保局副局長黃富義表示，所有業者在營運前，應先確認是否需向環保單位申請相關許可文件，並確實操作廢水設施，遵守各項環保規定，排放水質須符合放流水標準，勿有僥倖心態，如查獲違法情事，環保局將依法告發，民眾發現可疑汙染情形，可撥24小時免付費專線0800-066-666通報檢舉。

雲林縣林內鄉烏塗子大排昨有民眾發現大量魚群暴斃及泡沫情形，經稽查人員追查發現是上游1家工廠未申請排放許可而逕行排放廢水。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣林內鄉烏塗子大排昨有民眾發現大量魚群暴斃及泡沫情形，經稽查人員追查發現是上游1家工廠未申請排放許可而逕行排放廢水。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府環保局稽查人員採集林內鄉烏塗子大排上游一家工廠廢水排放口的水樣送驗，並要求立即停止產出廢、汙水。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府環保局稽查人員採集林內鄉烏塗子大排上游一家工廠廢水排放口的水樣送驗，並要求立即停止產出廢、汙水。記者陳苡葳／翻攝

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