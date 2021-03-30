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雲林溝渠遍布魚屍環保局追查 林內1工廠違法排廢水遭罰
雲林縣林內鄉烏塗子大排昨天有民眾發現大量魚群暴斃及泡沫情形，經通報環保局後，稽查人員立即啟動陳情專案稽查，並循線延上游發現1家工廠未申請排放許可而逕行排放廢水；環保局表示，該廠已違反水汙染防治法規定，現場開單告發並要求業者立即停止產出廢水行為。
環保局指出，稽查人員抵達現場後，採集水樣送驗，初步檢測pH及水溫無異常，但溶氧小於1 mg/L，含氧量明顯不足。
此外循排水線上游追查可疑汙染源，並在上游發現1家工廠正在排放廢水，經查發現，該廠應屬於水汙染防治法管制工廠，在未取得排放許可情況下進行廢水排放，明顯違反該法第14條規定。
稽查人員立即要求該廠停止排放，不得再產出廢、汙水，並將採集該廠廢水排放口水樣送驗，依法裁罰，最高可處600萬元罰緩。
環保局、雲林縣動植物防疫所、農田水利署西螺分處與林內鄉清潔隊等人員，於昨天下午4點開始合力進行清除魚屍，終在1個小時後完成撈除作業，總計清除約180公斤魚體，動植物防疫所隨後消毒現場。
環保局副局長黃富義表示，所有業者在營運前，應先確認是否需向環保單位申請相關許可文件，並確實操作廢水設施，遵守各項環保規定，排放水質須符合放流水標準，勿有僥倖心態，如查獲違法情事，環保局將依法告發，民眾發現可疑汙染情形，可撥24小時免付費專線0800-066-666通報檢舉。
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