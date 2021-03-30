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嘉義汙水接管開挖住家慘況曝光 議員：每周都接陳情
嘉義市政府進行「汙水下水道系統」第1期工程併成5大標案，前3標皆已發包，不過市議員鄭光宏透露2、3天就會接到住戶接管的陳情案，有民眾家門口被刨路超過5天，更有住戶遭挖進車庫，盼市府加強說明與配套，免得初期就「負評不斷」，全台殿後的汙水接管率1.77%也難以提升。
市府工務處汙水下水道科長羅一釗表示，施工前都有說明會、施工至鄰里也辦小型說明會，有的住戶在外地沒參加，才較不了解，會請廠商加強溝通，若施工期間有疑慮也能撥1999反映。
羅一釗強調，目前中央補助住戶接管皆免費施工、接好後暫時免繳汙水處理費，之後3期都完工，未接管者市府恐能依下水道法32條開罰，住戶還得自費施工。
目前第1期工程範圍在嘉義市的鐵路以西，鄭光宏說，本月接獲友孝路1處透天厝陳情，家門口整個路面被挖掉，持續7天才完工，難以進出；另外泰山一街的整排透天厝，住家門口也被挖，住戶多日只能把車停到附近，還遭警方取締，令人哀怨「好心配合，結果被弄成這樣」。
鄭光宏強調，不少老房子不清楚汙水管位置，勢必要開挖找方位，希望市府更多說明溝通，別讓民眾資訊不對等，也要盡量做配套，否則施工初期就民怨不斷，還在觀望的民眾恐配合率更低，就難拚用戶接管率。
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