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乾旱枯水 陸軍支援曾文及阿公店兩水庫陸挖清淤

中央社 / 台南30日電

南部水情嚴峻，水利署南區水資源局利用乾旱枯水之際，請來陸軍八軍團派員進駐曾文水庫、阿公店水庫首度進行陸挖清淤，今天正式開工，兩水庫清淤總量預估最多逾60萬公噸。

陸軍八軍團今天進駐台南曾文水庫及高雄阿公店水庫展開陸挖清淤。南水局副局長鄒漢貴告訴中央社記者，此次水庫清淤是水利署請國防部協助動員500人及各式機具，在全國8個水庫同步動工清淤。

軍方協助曾文水庫清淤庫區在嘉義縣大埔鄉，阿公店水庫清淤點在高雄庫區，這是南水局首度辦理陸挖清淤，也就是利用水庫乾涸時，將庫底淤積挖出運離水庫。

以曾文水庫而言，陸軍八軍團將動員110名士官兵、8輛挖土機、19輛傾卸車及必要工程機具清淤；因陸軍八軍團總部就在高雄，也有利於調動兵員前往阿公店水庫支援。

鄒漢貴說，曾文水庫去年抽泥逾300萬公噸，增加庫容155萬公噸；阿公店水庫平均每年清淤6萬公噸。軍方今年支援清淤，工期將至梅雨季來臨前，預定曾文水庫清淤量30萬公噸至60萬公噸，阿公店水庫2萬公噸。

南水局將妥善規劃清淤動線，避免施工帶來的環境衝擊，以維持水庫風景區及觀光品質。南水局同時呼籲民眾力行節水生活，產業落實節水管控作業，加大節約用水力度，共同渡過限水難關。

水庫 陸軍 水利署

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