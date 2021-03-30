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台南百歲歸仁國小校舍提早3年重建 感謝王定宇黃偉哲
民國9年創校的台南市歸仁國小老舊校舍危及安全，原訂後年才可能拆除重建，因提早3年爭取到1億2600萬元經費，今天舉辦工程動土典禮，市長黃偉哲、立委王定宇及杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣等市議員與里長到場見證祝福。校方感謝王定宇與黃偉哲協助爭取中央補助與加速校舍更新，造福師生。
黃偉哲表示，非常感謝中央補助，謝謝王定宇很關心地方建設，議員在議會對款項支持，一起努力把新校舍蓋起來，也感謝建築師及廠商將拆除重蓋合併，節省公帑及工期，簡化行政流程，期望大家齊心努力，讓百年學校歸仁國小再現新風貌。
歸仁國小第一及第二棟校舍老舊，檢測耐震安全係數已達須「拆除重建」程度，規畫拆除重建強化校園的安全性。
教育局長鄭新輝指出，市府積極爭取教育部「老舊校舍整建計畫」補助南市15校老舊校舍整建，其中1億2600萬元重建歸仁國小耐震係數不足校舍，嶄新校舍將成「南關線美麗新地標」。
歸仁國小校長王怡仁表示，歸仁國小原未被列入109年改建，經市府與王定宇極力向教育部爭取，得以納入重建，預訂4月開工，111年6月竣工。
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