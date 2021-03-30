聽新聞
test
0:00 / 0:00
首間氣體主題觀光工廠乾冰瀑布如仙境 兒童節辦童樂會
嘉義縣馬稠後產業園區，由水上鄉二氧化碳及乾冰專業製造廠、供應商冷研科技公司，投資2億元設立首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」，有超新奇的泡泡樹、乾冰瀑布及科學實驗，還有三寶牛肉麵等美食，元月開幕至今，吸引許多親子遊客及團體參觀，為迎接兒童節，舉辦童樂會。
縣長翁章梁帶經發處長江振瑋、新聞行銷處長蕭英成、文觀局長許有仁，由冷研科技董事長魏逸明導覽參觀碳索館，冷研是日治時代至今經營三代氣體供應商，從工業增加食品，為讓民眾了解二氧化碳氣體產業與知識，結合互動式裝置與DIY科學實驗，讓遊客動手玩。
翁章梁玩「泡泡樹」，看到泡泡樹枝幹端，慢慢長出一顆顆泡泡，泡泡不斷從樹上冒出，當泡泡裡面氣體太重、飄落下來，去接或戳泡泡，泡泡破掉產生煙霧，讓人驚喜；大家站大階梯感受乾冰瀑布，大量乾冰從階梯上方往下漂，白茫茫瀑布不斷落下，讓人置身仙境，驚呼連連，還有漸層汽泡飲、熔岩燈DIY體驗，用汽泡機自製汽泡冷飲。
魏逸明說，乾冰用途廣，不只製造舞台表演特效，還用來清洗軍機零件，日據時代祖父從事工業用二氧化碳，後因食安問題，擴大汽水、啤酒等食品研發生產，觀光工廠以健康、教育、永續經營方向，提供多元趣味生活服務。
兒童節入場6歲以下小朋友，獲贈可愛酷Ｐ氣球，還有限時闖關活動，報名人數30人（開放15組線上報名），詳情請上臉書冷研碳索館，地址在馬稠後園區一路38號，服務專線（05）3620606，開館時間：周三至周日上午9點半到下午4點半，周一、二休館。票價：全票200元、6歲-18歲半票100元、6歲以下免門票、65歲與嘉縣市半票100元（門票可抵消費100元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言