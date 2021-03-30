首間氣體主題觀光工廠乾冰瀑布如仙境 兒童節辦童樂會

嘉義縣馬稠後產業園區，由水上鄉二氧化碳及乾冰專業製造廠、供應商冷研科技公司，投資2億元設立首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」，有超新奇的泡泡樹、乾冰瀑布及科學實驗，還有三寶牛肉麵等美食，元月開幕至今，吸引許多親子遊客及團體參觀，為迎接兒童節，舉辦童樂會。

縣長翁章梁帶經發處長江振瑋、新聞行銷處長蕭英成、文觀局長許有仁，由冷研科技董事長魏逸明導覽參觀碳索館，冷研是日治時代至今經營三代氣體供應商，從工業增加食品，為讓民眾了解二氧化碳氣體產業與知識，結合互動式裝置與DIY科學實驗，讓遊客動手玩。

翁章梁玩「泡泡樹」，看到泡泡樹枝幹端，慢慢長出一顆顆泡泡，泡泡不斷從樹上冒出，當泡泡裡面氣體太重、飄落下來，去接或戳泡泡，泡泡破掉產生煙霧，讓人驚喜；大家站大階梯感受乾冰瀑布，大量乾冰從階梯上方往下漂，白茫茫瀑布不斷落下，讓人置身仙境，驚呼連連，還有漸層汽泡飲、熔岩燈DIY體驗，用汽泡機自製汽泡冷飲。

魏逸明說，乾冰用途廣，不只製造舞台表演特效，還用來清洗軍機零件，日據時代祖父從事工業用二氧化碳，後因食安問題，擴大汽水、啤酒等食品研發生產，觀光工廠以健康、教育、永續經營方向，提供多元趣味生活服務。