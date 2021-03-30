乾旱憂芒果結果差 台南市籲果農加強栽培管理

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
乾旱持續，農民憂慮芒果結果差， 南市政籲果農加強栽培管理。圖／台南市政府農業局提供
乾旱持續，農民憂慮芒果結果差， 南市政籲果農加強栽培管理。圖／台南市政府農業局提供

南台灣乾旱持續，近日溫度飆升，病蟲害恐加劇，芒果首當其衝，台南市政府提醒農民注意田間栽培管理，若病蟲害嚴重或天然災害發生，立即向土地所在地公所或農會通報，以利啟動因應措施。

台南市政府農業局說，全台芒果種植面積約 13,695 公頃，南市約 6894 公頃，約占全台 50%，排名第一，總產量7萬5805 公噸。

目前南市芒果生育期為花期接近尾聲進入著果階段，4月為芒果生理落果及人工疏果階段，水份影響不顯著，後續仍有著果期、發育期及成熟期3階段需觀察成長情形，整體產量5月中下旬套袋完成後方可預估。

市府農業局日前邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所及農會等單位，前往南化、玉井及楠西芒果產區會勘，了解芒果開花情形及是否有小黃薊馬危害，會勘結果，主要產區芒果開花情形正常，農民果園管理亦良好，目前小黃薊馬影響不大。

市長黃偉哲關心南市芒果疫病蟲害及農損情形，指示農業局提高警覺，務必隨時掌握產地情況。

乾旱持續，農民憂慮芒果結果差， 南市政籲果農加強栽培管理。圖／台南市政府農業局提供
乾旱持續，農民憂慮芒果結果差， 南市政籲果農加強栽培管理。圖／台南市政府農業局提供

芒果 農民 農會

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