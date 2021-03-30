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朴子市故事館結合獨立書局經營 故事館升級版2.0開張

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子市故事館目前展出朴子人出生故事主題展。記者魯永明／攝影
朴子市故事館目前展出朴子人出生故事主題展。記者魯永明／攝影

嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，費時6年蒐集清朝至今古文物，在朴子市水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館1年2個月，為迎接清明連假，目前展示朴子人出生故事文物；即日起結合獨立書局經營，成為海區唯一獨立書店，定期舉辦讀書會、演講，成為升級版2.0故事館

故事館是日新協會承租文觀局重新整修的日式宿舍改造，館徽用日治時期街章，外牆掛朴子三大地標圖像: 「水道頭、配天宮、榮昌老戲院」，走進故事館有面新聞牆，用日治時期至今朴子重要人物要聞舊報紙，收藏文物多元豐富。

有神社紀念物、徽章，廟會繞境藝閣「反共抗俄、復興中華」字句刺繡，名詩人蔡啟耀詩作，陳俊哲說，每件文物都有故事，故事館面積不大，卻有說不完故事，規畫特展室，定期更新主題文物，許多熱心市民主動提供珍貴文物。

目前展出朴子人出生故事，老產婆黃呂賽花與媳婦助產士共接生萬餘名新生兒，有助產士接生工具，有人捐過去出嫁女子生產用「黑布裙」（遮羞布），演變成女方結婚嫁妝黑布裙，以前助產士年代臨盆前婦女都會穿黑布裙待產，現在演變為象徵生產順利、好帶小孩。

故事館與社團法人關愛故鄉公共服務協會合作，增加獨立書局，展售非主流書籍，提供社區小農產品展示，定期辦讀書會，陳俊哲說，租約到期原計畫關閉故事館，後經地方人士建議引入獨立書店，保留15坪做文史資料主題展覽，挺在地文化，「歡迎民眾參觀，來看、來聽屬於我們成長故事」；文觀局長許有仁昨天參觀肯定故事館結合獨立書局，深耕在地文史努力用心。

朴子市故事館長陳俊哲（左）介紹過去婦女生產用的黑布裙（遮羞布）。記者魯永明／攝影
朴子市故事館長陳俊哲（左）介紹過去婦女生產用的黑布裙（遮羞布）。記者魯永明／攝影
朴子市故事館是日新協會承租文觀局重新整修的日式宿舍改造，木造宿舍造型典雅古色古香。記者魯永明／攝影
朴子市故事館是日新協會承租文觀局重新整修的日式宿舍改造，木造宿舍造型典雅古色古香。記者魯永明／攝影
朴子市故事館結合獨立書局經營，成為海區唯一獨立書店，定期舉辦讀書會、演講，成為升級版2.0故事館。記者魯永明／攝影
朴子市故事館結合獨立書局經營，成為海區唯一獨立書店，定期舉辦讀書會、演講，成為升級版2.0故事館。記者魯永明／攝影

朴子 文物 日治時期

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