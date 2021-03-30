黑面琵鷺北返換繁殖羽有如金毛獅王 鳥友驚豔明年再見

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，候鳥準備北返回家，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上午在鰲鼓濕地觀察，發現換繁殖羽的珍稀保育鳥黑面琵鷺，很像「金毛獅王」，頭頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，蘇家弘笑說，「雍容華貴金色平板燙，是今年最流行髮型吧！」

蘇家弘在東石鰲鼓濕地7號觀鳥亭，前方小島上觀察黑面琵鷺繁殖羽，準備北返繁殖下一代，覓食，洗澎澎，展翅，休息，嬉戲，互相理毛等動作，洗澡或理毛形成的龐客頭，迷人逗趣。

蘇家弘說，冬候鳥換繁殖羽有如換穿美麗新裝，迷人吸睛，鳥兒換羽為吸引異性，繁殖下一代，通常公鳥繁殖羽較豔麗，羽毛定期更換稱換羽，這是鳥類重要生物學現象，換羽讓羽毛保持完好，並能應對羽毛損傷，鳥類從破殼到性成熟要經多次換羽，然後每年一般要換羽2次。

縣府畜產保育科說，黑琵來嘉縣沿海布袋鎮及東石鄉濕地及廢鹽灘度冬，今年肉毒桿菌中毒死傷鳥兒，比去年減少，去年共有15隻黑琵死傷，其中8隻死亡7隻救活野放，今年6隻黑琵死亡，3隻送醫救活，顯示中毒情形有改善。