鹽水小鎮4層樓高九重葛怒放吸睛 街頭寫生添浪漫

數大便是美！台南市鹽水區西門路上一戶人家4層樓高的九重葛近來大綻放，黃、紅、粉紅、白等不同色澤「混搭」，成為地方春天難得美景，更有退休美術老師帶領同好現場寫生，讓鹽水小鎮更添浪漫風情。

正是春天百花綻放季節，鹽水區月津港旁翁姓醫師住處栽種的大批九重葛尤其醒目；奔放的九重葛，攀爬在4樓透天厝上，幾乎跟建築一樣高，展現生氣勃勃，讓路人忍不住停下腳步欣賞眼前難得美景，白、黃、紅、粉紅等不同花色絕配「混搭」，讓人忍不住讚嘆，這巨大九重葛真的開的好野豔！

來自台南六甲退休美術老師蔡榮文這兩天就帶領同好張碧玉在現場寫生，蔡展現功力創作油畫；飽滿的豐富色澤，將眼前九重葛線條，畫的栩栩如生，吸引旁人在旁欣賞，大家看到作品忍不住笑說，專家出手就是不一樣，蔡也指導張碧玉配色及運筆等要訣，讓張受益匪淺。