台南守護水環境 汙染整治成績會說話

台南市政府加強推動河川及海洋汙染防治，中度汙染河段由2019年93.5公里減為2020年的79.5公里；另配合農業推動的畜牧業者畜牧糞尿資源再利用，已達188場，占全市611家畜牧場的30%，資源化比率六都第一。

市長黃偉哲表示，今年年推動重點為，加強事業廢水管制與稽查、畜牧場資源化場家數突破220場、提升下水道接管率與規畫新設再生水廠等。

台南市環保局表示，為達成無嚴重汙染河段的長期目標，今年將進一步強化電鍍業或金屬表面事業放流水標準管制以及稽查。改善畜牧廢水汙染，結合農業局推動畜牧糞尿資源化。目前環保署已補助2輛沼液沼渣集運輸車輛，4月加入農田施灌行列；而環保局也公開徵求對環保有願意的公私立單位，共同合作發展集中處理畜牧廢水、沼渣沼液用於農地肥分使用等。

環保局指出，長年處於嚴重汙染的三爺溪永寧橋測站數據顯示，首次下降至中度汙染。另輕度汙染以下河川長度也從2019年55公里增加到去年67.5公里。188場畜牧糞尿資源再利用的畜牧場，每年廢水施灌量已達72萬4506公噸，削減生化需氧量4208公噸，懸浮固體6628公噸。

在海洋汙染防治上，去年累計成立351艘環保艦隊，協助清除海洋廢棄物1351.5公斤。推動廢棄蚵棚及保麗龍回收，去年回收率99%，總計清理海洋廢棄物6731公噸，並獲海委會「特優」肯定。