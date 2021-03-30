快訊

美疫情再惡化！CDC主任：我害怕「世界末日」恐將到來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南守護水環境 汙染整治成績會說話

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府改善河川汙染已獲成效，部分重度汙染河段已改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府改善河川汙染已獲成效，部分重度汙染河段已改善。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府加強推動河川及海洋汙染防治，中度汙染河段由2019年93.5公里減為2020年的79.5公里；另配合農業推動的畜牧業者畜牧糞尿資源再利用，已達188場，占全市611家畜牧場的30%，資源化比率六都第一。

市長黃偉哲表示，今年年推動重點為，加強事業廢水管制與稽查、畜牧場資源化場家數突破220場、提升下水道接管率與規畫新設再生水廠等。

台南市環保局表示，為達成無嚴重汙染河段的長期目標，今年將進一步強化電鍍業或金屬表面事業放流水標準管制以及稽查。改善畜牧廢水汙染，結合農業局推動畜牧糞尿資源化。目前環保署已補助2輛沼液沼渣集運輸車輛，4月加入農田施灌行列；而環保局也公開徵求對環保有願意的公私立單位，共同合作發展集中處理畜牧廢水、沼渣沼液用於農地肥分使用等。

環保局指出，長年處於嚴重汙染的三爺溪永寧橋測站數據顯示，首次下降至中度汙染。另輕度汙染以下河川長度也從2019年55公里增加到去年67.5公里。188場畜牧糞尿資源再利用的畜牧場，每年廢水施灌量已達72萬4506公噸，削減生化需氧量4208公噸，懸浮固體6628公噸。

在海洋汙染防治上，去年累計成立351艘環保艦隊，協助清除海洋廢棄物1351.5公斤。推動廢棄蚵棚及保麗龍回收，去年回收率99%，總計清理海洋廢棄物6731公噸，並獲海委會「特優」肯定。

牧場 海洋汙染 重汙染

延伸閱讀

中油高廠汙染整治可能提早10年 地方傳出為爭取台積電

彰化縣新規定 新設畜牧場須距離民居至少500公尺

水質感測器異常 環保局查獲林口畜牧場排放廢水

放寬為距離聚落500公尺 南市畜牧自治條例周五拚三讀

相關新聞

黑面琵鷺北返換繁殖羽有如金毛獅王 鳥友驚豔明年再見

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，候鳥準備北返回家，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上午在鰲鼓濕地觀察，發現換繁...

鹽水小鎮4層樓高九重葛怒放吸睛 街頭寫生添浪漫

數大便是美！台南市鹽水區西門路上一戶人家4層樓高的九重葛近來大綻放，黃、紅、粉紅、白等不同色澤「混搭」，成為地方春天難得...

台南守護水環境 汙染整治成績會說話

台南市政府加強推動河川及海洋汙染防治，中度汙染河段由2019年93.5公里減為2020年的79.5公里；另配合農業推動的...

湯德章故居爭議 文化部槓南市府

文化部長李永得昨到台南市參觀湯德章故居，對故居傳出登錄紀念建築的爭議，李永得指示文資局協助地方釐清，文資局表示，將盡速對...

嘉縣墓地火警 比去年多1倍

不少民眾已提前掃墓，嘉義縣消防局統計上周末受理與掃墓有關的雜草火警，與去年同期相比幾乎多1倍，消防人員研判跟天氣太乾燥有...

下班關切漁會選舉 南市農業局挨批

台南市漁會明天選舉理、監事，4月選出理事長與總幹事，被視為下屆市長選舉布局的一部分，暗潮洶湧。立委陳亭妃昨將民眾陳情書遞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。