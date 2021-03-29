為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

今天是329青年日，各地國軍示範公墓舉辦春祭，嘉義縣梅山公園假日遊客如織，但公園深處有一座紀念碑鮮為人知，裡面沒有埋葬任何人，但每年春祭，國防部雲嘉區的最高指揮官必會現身致意，沒有任何排場，有的只是對國軍弟兄犧牲奉獻的緬懷。

70年前的5月，74位駐紮在台南縣鹽水鎮國軍常山部隊工兵營第三連官兵，奉命開鑿嘉義梅山至雲林草嶺的公路，卻沒想到18日當天，因連月梅雨造成草嶺潭潰堤。

據文獻記載，當時的連長李柏春率領129位官兵前往修築草嶺公路，經過89天的工期，在完工準備返防之際，因山區連月降雨，草嶺潭附近的公路發生坍方，全連官兵再度奉命前往搶修。

當年草嶺潭上方有幾戶民宅，李柏春為避免擾民，未向居民借用民宅或屋簷避雨，而是在草嶺潭下方紮了7座茅草營房，未曾想18日清晨，草嶺潭因不堪連月豪雨潰堤，129位官兵全部被沖走，僅55人幸運生還，74人罹難。

災難發生當下，許多官兵在安全上岸後，為協助同袍脫險或搶救軍械，再度投入洪水，當時的連長李柏春雖善游泳，但為搶救同袍生命而殉難。

警消及國軍雖立刻發起地毯式搜救，仍未尋獲殉難官兵的遺體，地方政府及仕紳遂在草嶺公路起點的梅山公園設置殉難官兵衣冠塚，塚前豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，紀念這74位殉難的官兵。

每年春祭雲嘉地區最高階將領照例都會到碑前致意，今天上午9時，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將也率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。