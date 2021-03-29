快訊

漲潮時長賜輪若能脫困 蘇伊士運河可能稍後復航

為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影
陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影

今天是329青年日，各地國軍示範公墓舉辦春祭，嘉義縣梅山公園假日遊客如織，但公園深處有一座紀念碑鮮為人知，裡面沒有埋葬任何人，但每年春祭，國防部雲嘉區的最高指揮官必會現身致意，沒有任何排場，有的只是對國軍弟兄犧牲奉獻的緬懷。

70年前的5月，74位駐紮在台南縣鹽水鎮國軍常山部隊工兵營第三連官兵，奉命開鑿嘉義梅山至雲林草嶺的公路，卻沒想到18日當天，因連月梅雨造成草嶺潭潰堤。

據文獻記載，當時的連長李柏春率領129位官兵前往修築草嶺公路，經過89天的工期，在完工準備返防之際，因山區連月降雨，草嶺潭附近的公路發生坍方，全連官兵再度奉命前往搶修。

當年草嶺潭上方有幾戶民宅，李柏春為避免擾民，未向居民借用民宅或屋簷避雨，而是在草嶺潭下方紮了7座茅草營房，未曾想18日清晨，草嶺潭因不堪連月豪雨潰堤，129位官兵全部被沖走，僅55人幸運生還，74人罹難。

災難發生當下，許多官兵在安全上岸後，為協助同袍脫險或搶救軍械，再度投入洪水，當時的連長李柏春雖善游泳，但為搶救同袍生命而殉難。

警消及國軍雖立刻發起地毯式搜救，仍未尋獲殉難官兵的遺體，地方政府及仕紳遂在草嶺公路起點的梅山公園設置殉難官兵衣冠塚，塚前豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，紀念這74位殉難的官兵。

每年春祭雲嘉地區最高階將領照例都會到碑前致意，今天上午9時，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將也率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。

災難發生迄今近7旬，當年倖存者多已往生，前幾年還會有老兵回到紀念碑前憑弔，但近年因年邁不良於行等因素，無法參加追悼儀式，老兵不死，只是凋零，令人不勝唏噓。

陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影
陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影
陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影
陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官俞文鎮少將今天上午9時，率官兵到紀念碑前鞠躬致意，儀式簡單卻隆重，場面哀戚肅穆。記者莊祖銘／攝影

國軍 老兵

延伸閱讀

蔡英文赴忠烈祠主持春祭 祭文提到「本固世邦寧」

相關新聞

為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

今天是329青年日，各地國軍示範公墓舉辦春祭，嘉義縣梅山公園假日遊客如織，但公園深處有一座紀念碑鮮為人知，裡面沒有埋葬任...

台南漁會理事長選舉將登場 陳亭妃指農業局離譜行徑

台南市漁會將在31日選出理事長，據傳競爭激烈，立委陳亭妃今天大動作將民眾的相關陳情書遞交給農委會漁業署，要求重視，並指接...

影／中華醫大滯洪池花旗木盛開 粉紅花海長達3百公尺

中山高台南仁德交流道旁花旗木盛開，尤其南側中華醫事科大滯洪池近300公尺堤岸有400多株花旗木開花每天晨昏許多民眾拍照，...

影／玖壹壹穿中學運動服造勢全中運 與張麗善對尬羽球

110全中運4月17日將在雲林展開為期6天的賽事，萬眾矚目在開幕式後的選手之夜，媲美跨年演唱會等級，今天縣府也正式公布卡...

這家公司兌現「選前承諾」 捐190萬復康巴士

水興實業公司董事長趙泰鵬一家人3年前的今天祭拜父親後，用餐時巧遇已投入嘉義市長選戰的黃敏惠，便應允當選後捐1輛復康巴士給...

台南六甲恒安宮二保半遶境停辦 改推清明在地生活節

台南知名的六甲恒安宮「二保半」元宵遶境今年因疫情停辦，改清明連假推出「二保半在地生活節」，除了六甲在地陣頭與社區、學校社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。