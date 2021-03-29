台南漁會理事長選舉將登場 陳亭妃指農業局離譜行徑

台南市漁會將在31日選出理事長，據傳競爭激烈，立委陳亭妃今天大動作將民眾的相關陳情書遞交給農委會漁業署，要求重視，並指接獲陳情指台南市政府農業局有不少「離譜」行徑，漁業署不能坐視。

陳亭妃所指的離譜行徑，包括農業局人員要求領選票要蓋手印，是過去沒有的情況，同時口頭要求漁會要多印選票，將增加紛爭的機會，承辦人員甚至在下班時間向漁會打聽選舉的狀況，顯然「關心過了頭」，可能洐生陰謀論。

對此，農業局漁業科長吳國霖表示，承辦人員最主要是為了選舉的公平，要求蓋手印是擔心有人冒領選票，萬一選舉結果有爭議，可以依手印來追查選票有沒有問題，不過依規定其實只要蓋章、簽名與身分證即可，並不贊成使用手印，可能會汙染到選票，反而使選票變成廢票。

而多印選票部分也是擔心現場有紛爭，有人撕毀選票，所以要加印，吳國霖表示，為了避免加印的選票與其他選票混在一起，引發更多的爭議，實務上多印的選票不會帶到選舉現場，而是放在某一地方，有需要再取用，同時上方必須要有漁會與農業局指導員的印章，才算有效。

另針對下班時間的關切，吳國霖表示，主要是希望先了解候選人對法令解釋是否看法一致，也都是為了選舉做準備，並沒有逾越職權。

陳亭妃表示，陳情人向她反應，台南市府口頭要求南市區漁會，選舉當天代表領票都要蓋手印，但在過去，蓋手印是沒帶印章的選舉人之例外作為，沒聽過要求每位選舉人都要蓋手印。而且就在最近陸續進行的各區農會理監事選舉，就有一個區農會因為選票跑出多的印泥，導致市府農業局直接認定是廢票的狀況，甚至演變成當場理事長同票抽籤，最後是因為抽籤結果沒有影響原本的結論，才沒有造成大風波。

另外，市府還口頭要求南市區漁會，必須「多印選票」，陳亭妃表示，因為市府農業局是漁會的主管機關，如果市府堅持要「多印選票」，可以用發公文方式，敘明為什麼市府要求「多印選票」的理由，否則每個代表就是領一張選票，真的無法瞭解「多印選票」用意為何，但是後遺症卻無窮，因為只要選票有爭議，這些多的選票一定會被「輸方」做文章。

陳情人還說，台南市府農業局的指導長官，於下班時間直接打電話向漁會代表瞭解他們對於全連記、半連記的態度，這似乎已經逾越職權，因爲到底是要全連記法或半連記法，也是要依據漁會選舉罷免法第18條第一項第二款的規定，所以不知是這位市府官員關心過頭了，還是背後有一些陰謀論。