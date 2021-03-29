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雲林縣勞動暨青年事務發展處揭牌 助青農在地發展

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台灣欄神陳奎儒（左起）、嵩岳咖啡莊園傑出咖啡職人郭志豪，雲林縣長張麗善及台灣木雕職類國手李政軒等人，今天為縣府勞動暨青年事務發展處揭牌。記者陳苡葳／攝影
台灣欄神陳奎儒（左起）、嵩岳咖啡莊園傑出咖啡職人郭志豪，雲林縣長張麗善及台灣木雕職類國手李政軒等人，今天為縣府勞動暨青年事務發展處揭牌。記者陳苡葳／攝影

每年3月29日為青年節，雲林縣政府勞工處特別在今天宣布更名為「勞動暨青年事務發展處」，並增設「青年事務發展科」，除強化勞工就業、創業輔導等，也透過專責單位提供青年所需協助，希望吸引更多青年留鄉、返鄉發展。

青年事務發展科長張翠予說，縣內15到40歲青年人口約21萬6千多人，以往透過地方創生、「青訴青聽」座談、青農回鄉輔導、青創貸款及產業行銷扎根發展計畫等傾聽青年訴求。

張翠予表示，接下來該科將結合產、官、學界提供整合服務，除開發、增加青年就業機會，包括友善育兒全面照顧、長照2.0服務等福利政策也是推展重點；此外擬成立青年事務諮詢委員會，促進青年參與公共事務機會，並推動青年創業資金補助，讓青年在地發展無後顧之憂。

勞動暨青年事務發展處改制後，於今天正式揭牌。台灣欄神陳奎儒、嵩岳咖啡莊園傑出咖啡職人郭志豪及台灣木雕職類國手李政軒等優秀青年齊為雲林站台。

縣長張麗善表示，勞青處除持續辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫、青年職涯探索、舉辦就業博覽會等，促進青年返鄉就業，未來將著重推動創業輔導、青年多元培力育成等串聯，擴大縣府和在地青年接觸面積，並提供其必要協助，提升青年競爭力及在地生活能見度。

台灣木雕職類國手李政軒（右一）為聽障人士，不過他將生命韌性展現在木雕作品上，縣府勞動暨青年事務發展處副處長許木山（左起）、總顧問張清良及縣長張麗善都相當佩服。記者陳苡葳／攝影
台灣木雕職類國手李政軒（右一）為聽障人士，不過他將生命韌性展現在木雕作品上，縣府勞動暨青年事務發展處副處長許木山（左起）、總顧問張清良及縣長張麗善都相當佩服。記者陳苡葳／攝影

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