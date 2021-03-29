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影／中華醫大滯洪池花旗木盛開 粉紅花海長達3百公尺

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影

中山高台南仁德交流道旁花旗木盛開，尤其南側中華醫事科大滯洪池近300公尺堤岸有400多株花旗木開花每天晨昏許多民眾拍照，校方預期清明連假全部盛開，將湧入賞花人潮。

中華醫大表示，認養的華醫湖（仁德滯洪池）北池堤岸種植300多株花旗木這兩天大量綻放，枝頭開滿桃紅粉白成串花朵，已有許多民眾到池岸花道賞花拍照，預計花期長達一個半月。

校長曾信超表示，今天與副校長楊堉麟、總教官蘇建光、課指組組長李建輝等人會勘花況，發現花旗木绽放已達八成，北池兩岸特別旺盛。華醫認養仁德滯洪池時與水利署等單位會商，沿岸四種植紅花風鈴木和花旗木，為台南市營造一處池岸賞花景點，也讓學校的師生多一處賞心悅目的休閒散步空間。

曾信超說，賞花民眾要注意附近的三爺溪防洪疏浚治水工程，工程車進出頻繁且有部份路段設圍籬，建議騎機車由民安路仁德橋旁便道進入或車輛停放附近徒步沿便道進入。

中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
中華醫大滯洪池花旗木盛開，花海長達3百公尺引人潮。記者周宗禎／攝影
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花旗木 賞花 滯洪池

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