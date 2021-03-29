影／中華醫大滯洪池花旗木盛開 粉紅花海長達3百公尺

中山高台南仁德交流道旁花旗木盛開，尤其南側中華醫事科大滯洪池近300公尺堤岸有400多株花旗木開花每天晨昏許多民眾拍照，校方預期清明連假全部盛開，將湧入賞花人潮。

中華醫大表示，認養的華醫湖（仁德滯洪池）北池堤岸種植300多株花旗木這兩天大量綻放，枝頭開滿桃紅粉白成串花朵，已有許多民眾到池岸花道賞花拍照，預計花期長達一個半月。

校長曾信超表示，今天與副校長楊堉麟、總教官蘇建光、課指組組長李建輝等人會勘花況，發現花旗木绽放已達八成，北池兩岸特別旺盛。華醫認養仁德滯洪池時與水利署等單位會商，沿岸四種植紅花風鈴木和花旗木，為台南市營造一處池岸賞花景點，也讓學校的師生多一處賞心悅目的休閒散步空間。