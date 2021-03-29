影／玖壹壹穿中學運動服造勢全中運 與張麗善對尬羽球

110全中運4月17日將在雲林展開為期6天的賽事，萬眾矚目在開幕式後的選手之夜，媲美跨年演唱會等級，今天縣府也正式公布卡司，包括電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭樂團及新生代饒舌偶像高爾宣等人接力演唱2小時；玖壹壹今現身雲林造勢，三人穿著中學運動服站台、呼應全中運，堪稱最到位的代言人。

本土歌唱團體玖壹壹今天為110全中運選手之夜演唱會造勢，現場有不少粉絲早已聞訊而來，專程到場應援，一身運動裝的縣長張麗善也邀約三人來場mini版全明星運動會。

張麗善和春風組隊，與洋蔥、健志展開羽球廝殺戰，雖然最後以3比5敗給對手，不過現場氣氛也因此熱血沸騰，為全中運帶來十足活力與動能。

張麗善表示，4月17至22日全中運競賽項目共有21項，參賽選手超過1萬7千人，其中雲林代表隊今年參加17項、有700多名選手參賽，身為主辦方，雲林縣誓言囊括20金，希望刷新紀錄，重拾雲林縣「運動王國」美名。

張麗善指出，每座賽場及相關設備都已以最高規格設置，包括地毯、桌球檯等比照奧運規格打造，此外安排全國藝術競賽學生於開幕式或選手之夜等高規格聲光設備的舞台上演出，擁有全國性表演機會；另最大創意亮點還有600人土風舞大會師的壯觀表演。

教育處表示，4月17日下午5點30分舉辦開幕式，晚上8點選手之夜接連登場，除選手可參加，現場將開放民眾排隊進場，入場前務必配合防疫規定，依現場管制動線進出，並需全程戴口罩。