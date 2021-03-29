湯德章故居提列文資未通過 李永得允全力協助

台南市二二八事件受難者湯德章故居2月間文資身分審議未能通過，引起外界爭議，文化部長李永得今天前往參訪時指出，湯德章的精神就足以使故居具紀念價值，政府會全力協助。

位於台南市中西區友愛街的湯德章故居去年4月因再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依文化資產保存法第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

台南市文化資產保護協會、湯德章的後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」，去年5月11日發起購屋保存湯德章故居活動，順利募款購得故居，由湯德章紀念協會專責管理。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會在2月22日召開110年度第1次會議，認定湯德章故居已大幅度增改建，決議不指定為古蹟，也無法登錄為歷史建築或紀念建築，引起部分文化界人士質疑。

李永得上午在湯德章紀念協會理事長黃建龍等人陪同下參訪故居，除聽取簡報了解故居歷史背景及未來發展規劃，也參觀正在展出的「湯德章故居紀念館開幕展」。

李永得表示，文資身分審議的部分尊重各界意見，但當他看到沒有辦法列入文資時，已馬上請同仁研究一下法律，其實不是先成為歷史建築才能成為紀念性建築，只要有一個紀念性東西，縱使沒有歷史建築身分，也可成為文資法的紀念建築。

李永得說，湯德章代表正義與勇敢，是台灣人後代子孫典範，單是這樣精神，要將故居列入紀念建築就綽綽有餘，為協助把湯德章精神與故事推廣、流傳下去，因此，今天特別邀請國家人權博物館的代表前來，研商是否提供資源協助，一起來合作、推廣。

李永得指出，成為文資建築有好處也有壞處，好處是公部門資源可以投入、協助整修；壞處就是以後所有改變都要呈報，程序繁雜，目前湯德章故居尚未列入文資，如果房子與環境需要整修，政府還是有相關資源可以協助處理。

黃建龍表示，湯德章所代表歷史精神與意義遠勝於硬體建築，未來希望著重於湯德章故居歷史痕跡，並研究如何用現代方法與湯德章精神來做對話，期待在新舊之間找到平衡點，而不是單純懷舊。