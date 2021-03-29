這家公司兌現「選前承諾」 捐190萬復康巴士
水興實業公司董事長趙泰鵬一家人3年前的今天祭拜父親後，用餐時巧遇已投入嘉義市長選戰的黃敏惠，便應允當選後捐1輛復康巴士給市府，今上午兌現承諾，捐出以父親為名的「鳳嶺號」復康巴士；前年紀念母親也捐另輛「清華號」給嘉義縣府，盼嘉惠身障者。
嘉市府社會處指出，嘉義市包括今天獲贈的現共有22輛復康巴士，皆委託嘉市脊髓損傷者協會承辦，去年服務2萬6278趟次，近期未聽說不夠使用。水興公司先前也曾捐復康巴士給桃園、新竹、雲林等地政府。
趙家的三哥趙秦鵬表示，父親趙鳳嶺老家在中國大陸河北，就讀北平大學的農藝學系，1949年來台後任職林業試驗所太麻里分所主任，3年後奉調嘉義中埔分所嘉義工作站，之後又再調職玉山林區管理處，便定居嘉義。
趙秦鵬指出，父親來台育有5名子女，一家人當時就住目前熱門觀光景點的檜意森活村，而早年祖父就視賑災救人為家訓，在父母皆93歲高齡辭世後，兄弟姊妹遵照家訓，2019年以母親李清華為名捐「清華號」給縣府。
為兌現答應黃敏惠的承諾，趙家兄妹今天以父親名字「趙鳳嶺」為名，命名「鳳嶺號」捐贈福斯汽車的德國進口車款，造價190多萬，可自動升降，屬高頂車輛，車內可充分因應各種特殊條件的使用者，如僵直性脊椎炎患者或使用高度較高的電動輪椅者，更方便陪同家屬對搭乘者的照顧。
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