台南六甲恒安宮二保半遶境停辦 改推清明在地生活節
台南知名的六甲恒安宮「二保半」元宵遶境今年因疫情停辦，改清明連假推出「二保半在地生活節」，除了六甲在地陣頭與社區、學校社團在廟口表演，還邀請明華園、國光歌劇團等演出大型戲曲；主辦單位今天邀請演出團隊到廟口宣傳，「歡迎大家共襄盛舉，度過不一樣的清明連假」。
恒安宮主委沈進忠說，「二保半」指的是在地六甲、甲東、甲南三里，是六甲區居民生活信仰中心，每年元宵節媽祖與眾神遶境區域；舉辦活動能串聯地方信仰、生活民俗並且活絡廟口文化。這次邀請在地宋江陣、家將團、獅爺會、藝文表演團體在廟口輪番演出，期待喚起地方對傳統文化及藝文表演重視，拉近在地生活圈。
市議員尤榮智說，這裡有七甲、青埔、二甲、水林、中社、龜仔港6大聚落宋江陣，50年前他小時候就很興盛，每次廟會都會到場觀賞精彩演出。
「在地生活節」號召在地藝陣、表演團體在廟口演出，獲得傳統藝術中心重塑民間劇場計畫補助，4月1到5日每晚7點在廟埕廣場有明華園黃字戲劇團、昇平五洲園木偶劇團、李靜芳歌仔戲團、國光歌劇團及明華園總團青年軍等團輪番上演。
傳藝中心劇藝發展組長王子雍說，傳藝中心致力推廣歌仔戲、布袋戲甚至北管戲等傳統戲曲，希望回歸到最原始的廟口演出，與在地結合，用劇團匯演方式做交流，「重現過往廟口看戲的風華時光」。
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